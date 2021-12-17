معجزة.. الليمون والنشا ارخص وصفة سحرية لتبييض الجسم والبشرة والتخلص من الاماكن الغامقة

طريقة تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء حيث أن قدرة الليمون على التفتيح كبيرة جدًا بالإضافة إلى الفوائد العظيمة التي يضيفها للبشرة، وتعد هذه الطريقة من الطرق التي تعطي نتائج متميزة بعد أن قام العديد من الفتيات بتجربتها وكانت نتائجها مذهلة لأن كل فتاة ترغب بأن تحظى ببشرة ناعمة وبيضاء خالية من أي بثور وبقع سوداء وذلك بطريقة آمنة أفضل من الطرق التقليدية باستخدام مستحضرات التجميل وكريمات الأساس الضارة. تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء يمكنكم عمل كريم الليمون ونشا الذرة لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء باستخدام المكونات التالية:- 5 ليمونات طازجة.

ملعقة كبيرة واحدة من نشا الذرة.

نصف كوب من الماء الفاتر النقي. خطوات عمل الكريم أحضري وعاء أو قدر حجمه مناسب لخلط المكونات كلها.

ضعي كمية الماء الموجودة داخل الوعاء ثم أضيفي الليمون للماء داخل الوعاء.

بعد ذلك قومي بوضع الوعاء على درجة حرارة نار متوسطة واتركيه حتى يغلي بما في داخله وينضج الليمون.

باستخدام الخلاط الكهربائي قومي بفرم الليمون الناضج بداخلها حتى يتم فرمه وبشره جيدًا.

ضعي ملعقة نشا الذرة والماء إلى الليمون المفروم داخل الخلاط الكهربائي.

استمري في تقلي الخليط جيدًا حتى يصبح ملمسه كريمي وقوامه مثل قوام الكريمات المعروفة.

قومي بسكب الخليط داخل قدر آخر ثم ضعيه مرة أخرى على درجة حرارة النار المتوسطة وقومي بتقليبه.

ارفعي الكريم من داخل القدر من على النار وأحضرة علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وجافة وضعي بداخلها الكريم الذي قمت بتحضيره.

اتركيه حتى يبرد قليلًا حتى يتسنى لك استخدامه وقومي بغس وجهك بالماء الساخن حتى تتفتح مسام البشرة وتستفاد من الكريم.

بعد مرور مدة النصف ساعة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد أو الفاتر باستخدام الماء النقي والغسول المناسب لبشرتك.

كرري العملية مرة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج. فوائد النشا للبشرة يقوم النشا بامتصاص الزيوت الموجودة على البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والقضاء على البثور السوداء.

يعالج التهابات البشرة والحروق التي تسببها أشعة الشمس الشديدة. خطوات عمل الكريمفوائد النشا للبشرة الوسوم

طريقة تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء حيث أن قدرة الليمون على التفتيح كبيرة جدًا بالإضافة إلى الفوائد العظيمة التي يضيفها للبشرة، وتعد هذه الطريقة من الطرق التي تعطي نتائج متميزة بعد أن قام العديد من الفتيات بتجربتها وكانت نتائجها مذهلة لأن كل فتاة ترغب بأن تحظى ببشرة ناعمة وبيضاء خالية من أي بثور وبقع سوداء وذلك بطريقة آمنة أفضل من الطرق التقليدية باستخدام مستحضرات التجميل وكريمات الأساس الضارة. تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء تفتيح البشرة بالليمون والنشا وإزالة البقع الداكنة والبثور السوداء يمكنكم عمل كريم الليمون ونشا الذرة لتفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء باستخدام المكونات التالية:- 5 ليمونات طازجة.

ملعقة كبيرة واحدة من نشا الذرة.

نصف كوب من الماء الفاتر النقي. خطوات عمل الكريم أحضري وعاء أو قدر حجمه مناسب لخلط المكونات كلها.

ضعي كمية الماء الموجودة داخل الوعاء ثم أضيفي الليمون للماء داخل الوعاء.

بعد ذلك قومي بوضع الوعاء على درجة حرارة نار متوسطة واتركيه حتى يغلي بما في داخله وينضج الليمون.

باستخدام الخلاط الكهربائي قومي بفرم الليمون الناضج بداخلها حتى يتم فرمه وبشره جيدًا.

ضعي ملعقة نشا الذرة والماء إلى الليمون المفروم داخل الخلاط الكهربائي.

استمري في تقلي الخليط جيدًا حتى يصبح ملمسه كريمي وقوامه مثل قوام الكريمات المعروفة.

قومي بسكب الخليط داخل قدر آخر ثم ضعيه مرة أخرى على درجة حرارة النار المتوسطة وقومي بتقليبه.

ارفعي الكريم من داخل القدر من على النار وأحضرة علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وجافة وضعي بداخلها الكريم الذي قمت بتحضيره.

اتركيه حتى يبرد قليلًا حتى يتسنى لك استخدامه وقومي بغس وجهك بالماء الساخن حتى تتفتح مسام البشرة وتستفاد من الكريم.

بعد مرور مدة النصف ساعة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد أو الفاتر باستخدام الماء النقي والغسول المناسب لبشرتك.

كرري العملية مرة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج. فوائد النشا للبشرة يقوم النشا بامتصاص الزيوت الموجودة على البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة والقضاء على البثور السوداء.

يعالج التهابات البشرة والحروق التي تسببها أشعة الشمس الشديدة. خطوات عمل الكريمفوائد النشا للبشرة

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