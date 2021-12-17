ماسك الطحينة للبشرة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة

ماسك الطحينة للبشرة يستخدم في العناية بالشعر والبشرة، على الرغم من كون ذلك غريبًا ومفاجئًا إلا أنها حقيقة حيث أن عناصر الطحينة الغذائية مثل زيت السمسم وعنصر النحاس والحديد وغيرهم من العناصر الغذائية الأخرى تساعد البشرة بعدة طرق حيث تعمل على تنعيم البشرة وتخليصها من أي بقع داكنة، وهناك أكثر من طريقة لاستخدام الطحينة للبشرة نعرفكم فيما يلي على ماسك الطحينة لجميع أنواع البشرة.

ماسك الطحينة للبشرة الدهنية

هذه الوصفة مخصصة للبشرة الدهنية من أجل علاج مشاكلها والتخلص من الدهون الزائدة حيث تتكون من ملعقة عصير ليمون واحدة وملعقة طحينة سائلة خام وتستخدم كالآتي:

خلط عصير الليمون والطحينة سويًا حتى يمتزجا تمامًا.

يتم توزيع الطحينة على الوجه وهو نظيف.

لا يغسل الوجه إلا عندما تمر ربع ساعة على الأقل.

ماسك الطحينة للبشرة المختلطة والجافة

أما عن هذا الماسك فهو مخصص للبشرة المختلطة التي تميل إلى الدهنية والجافة في نفس الوقت حيث تتكون من مقدار ملعقة واحدة من الطحينة السائلة والعسل الأبيض والزبادي وجميع تلك المكونات غنية بالفوائد الطبيعية للبشرة وتستخدم باتباع الآتي:

مزج العسل والطحينة والزبادي سويًا لكي تتجانس جميع المكونات بأقصى درجة.

بعد تنظيف الوجه بعمق نفرد المزيج الناتج على الوجه والتركيز على المناطق التي تخرج منها الدهون بشكل أكثر.

بعد مرور ربع ساعة على الأقل يتم شطف الوجه بماء فاتر.

ماسك الطحينة لتفتيح البشرة

الطحينة تعمل على تبييض البشرة من خلال القضاء على التصبغات وأي بقع داكنة وبخليط من الحليب والزبادي والطحينة السائلة يمكننا الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة كالآتي:

يخلط مقدار ملعقة واحدة من كل مكون من تلك المكونات في طبق صغير.

عندما تتجانس نفردها على الوجه برفق باستخدام قطع من القطن.

ونغسل الوجه عندما يجف المزيج على البشرة.

ماسك الطحينة لتنظيف البشرة بعمق

أما عن هذه الوصفة فهي تضمن لكِ تنظيف عميق للبشرة من أجل طرد أي شوائب قد تتواجد في المسام وخاصةً تلك التي تسبب اتساع المسام حيث تتكون من الماء والطحينة فقط وبقطعة قطن نظيفة ندلك الوجه بالطحينة وبرفق.