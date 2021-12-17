طريقة تكثيف الحواجب في البيت بمكونات طبيعية دون مستحضرات تجميل

طريقة تكثيف الحواجب في البيت يعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط شعيرات الحواجب أو تكسر الشعر، وهذا ما يسبب توتر حقيقي لأنه من الضروري تحديد الحاجبين على الإطلاق، وكلما كان الحاجبان أكثر سمكًا كانت العيون أجمل وأكثر أناقة بشكل عام، وكلما خفت بصيلات الشعر تجعل الوجه يبدو أكثر شحوبًا وضعفًا حتى لو كان الوجه يبدو جميلًا جدًا ولا تشوبه شائبة، ولعلاج هذه المشكلة تأتي مجموعة متنوعة من الحلول والوصفات الطبيعية والنصائح، وهي تعتمد على الخلطات والوصفات الطبيعية البسيطة التي تتوفر في كل بيت تابعوا معنا.

طريقة تكثيف الحواجب في البيت

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامينات أساسية لتعزيز تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، ولتطبيق الزيت على الحاجبين اتبعي الخطوات التالية:

2 ملعقة من جوز الهند.

إحضار وعاء زجاجي.

قطعة صغيرة من القطن.

طريقة التحضير

سخني بضع قطرات من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا.

ثم ضعيه في وعاء زجاجي.

ثم إحضار قطعة من القطن توضع عليها القطرات بتدليك لطيف للحواجب.

اتركي الزيت لأطول فترة ممكنة، ويمكن دهنه ليلاً قبل الذهاب إلى الفراش وغسل الحاجبين في الصباح.

المكوناتعصير البصل لتكثيف الحواجب

يعزز عصير البصل من استخدام العلاجات المنزلية في تكثيف الحواجب في أسبوع، حيث يحتوي على الكبريت الذي يحسن نسيج الكولاجين الضروري لشعر صحي، ويقوي بصيلات الشعر أيضًا، لذا تابعوا معنا لمعرفة الخطوات الصحيحة كالتالي:

إحضار قطعتين من البصل الأحمر.

إحضار وعاء زجاجي.

خلاط كهربائي.

القطن.

اخلطي البصل في الخلاط، ثم صفي الماء وهو ما يسمى عصير البصل.

بعد ذلك ضعي عصير الطماطم على الحاجبين، ودلكي بلطف.

ثم ضعي العصير حتى يجف تمامًا على الحاجبين، ثم اغسليه بالماء البارد.

كرر الروتين اليومي للحصول على أفضل النتائج.

لا تقم بالأفراط في إزالة الشعر من الحاجبين لأنه مع مرور الوقت ستصبح الحواجب بدون نمو ولا يمكن استعادة كثافتها بسهولة.

إزالة الشعر في الضوء المتوسط​​، حيث أن إزالة الشعر في الضوء القوي ستجعلنا نزيل المزيد من الشعر.

لا تعتمد على الحواجب بقلم تحديد الحواجب، استخدم قلمًا لتساقط الشعر، وهناك أقلام تحتوي على مواد كيميائية تسبب تساقط الشعر، لذلك يجب اختيار الشعر المناسب ولا توجد مشكلة.

قم بتنظيف الحاجبين يوميًا باستخدام فرشاة رمش مناسبة وتمشيط الشعر لدعم الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة الدورة الدموية ونمو الشعر.

اتباع نظام غذائي صحي، وخاصة تلك التي تحتوي على فيتامين سي، أ، ب.

المكوناتطريقة التحضيرنصائح هامة لتكثيف الحواجب