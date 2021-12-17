أقوى كريم سحري من الخميرة والخل لتسمين الوجه والخدود بمكونات طبيعية

هناك الكثير من الفتيات النحيفات اللاتي تبحثن عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدود، وهذا لأنهن لا يفضلن اللجوء إلى الطرق التجميلية الحديثة مثل الفيلر والبوتوكس للتسمين ونفخ مناطق معينة في الوجه والجسم نظرا للأضرار الجانبية الخطيرة التي تلحق بهم فيما بعد، وبعد إجراء العديد من الطرق والمكونات الطبيعية من قبل السيدات والفتيات لفترات طويلة، فقد أظهرت النتائج مدى قوة وفاعلية الخميرة البيرة للتسمين، وأنه يمكن تحضير وصفة الخميرة للتسمين ونفخ الخدود أو استخدام الكريم الطبيعي المكون الرئيسي فيه هي الخميرة للتسمين.

كريم الخميرة لتسمين الخدود

تلعب الخميرة دوراً كبيراً في تسمين الوجه ومناطق معينة من جسم الأنثى، وهذا لأنها تعد من المصادر الغذائية التي تحتوي على كمية وفيرة من المركبات والفيتامينات والأحماض الأمينية التي تغذي الجلد وتحسن من البشرة وتساهم في علاج الكثير من المشاكل الجمالية المزعجة التي تصيب البشرة، حيث أن مسحوق الخميرة الفورية غنية بحمض البانتوثنيك والبيوتين، وهي من المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الأساسية المفيدة لصحة الجلد والبشرة مثل الزنك والكروم والسيلينيوم، ومن خلال الخطوات القادمة سوف نوفر لكم طريقة صنع كريم الخميرة للتسمين ونفخ الخدود والشفايف، ومنطقة المؤخرة والأرداف وتكبير الصدر أيضاً.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة البيرة.

صفار حبتان من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم.

ربع كوب من الحليب السائل المخفف بالقليل من الماء.

مكونات كريم الخميرة

خفق صفار البيض مع خل التفاح والخميرة البيرة.

إضافة الكريمة والعسل الأبيض إلى المكونات.

مزج مكونات الكريم مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام كريمي ناعم وكثيف.

تنظيف وتطهير البشرة جيداً ثم تدهن بالقليل من زيت السمسم.

توزيع كمية مناسبة من الكريم على الوجه أو المنطقة المراد تسمينها، ثم يترك لمدة نصف ساعة.

غسل البشرة بالحليب المخفف بالماء، ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر بعد ربع ساعة أخرى ولاحظي الفرق مع الاستمرار على الوصفة.

طريقة عمل كريم الخميرة للتسمين