بالخطوات.. طريقة عمل كفتة الأرز الشهية حضريها بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كفتة الأرز اللذيذة بالمنزل، تعتبر الكفتة من أهم الأكلات التي يفضل الجميع تناولها باستمرار، وحيث تجد هناك الكثير من الطرق التي من الممكن أن تقوم بتحضيرها، ومن المعروف أن كفتة الأرز لها عدة مقادير لابد أن تتبع الخطوات الصحيحة لتكون ناجحة، لذلك من الممكن أن تقوم باتباع ذلك المقال لمعرفة الطريقة بالتفاصيل تابعونا.

أفضل طريقة لعمل كفتة الأرز

يمكنك معرفة طريقة عمل كفتة الأرز من خلال هذه الخطوات، والجدير بالذكر أن الكفتة تحتوي على عدة مكونات، تجد في كل مكون العديد من العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، مما يساعده على زيادة النشاط والحيوية، والطريق كالآتي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز.

حبة من البصل مفرومة.

ستة فصوص ثوم يتم تقطيعها.

نصف كأس من كل من ( الشبت والكزبرة والبقدونس )

مقدار نصف ملعقة من الشطة هذا حسب رغبة كل فرد.

ملعقة من الملح.

مقدار ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

نقوم بإحضار الكبة أو الخلاط ونضع به كافة المكونات السابقة، ويستمر في التشغيل حتى تختلط المكونات جيداً، وتصبح عجينة الكفتة متجانسة وجاهزة للاستخدام.

توضع الكفتة في الثلاجة قبل الاستخدام لمدة ثلث ساعة.

تخرج من الثلاجة وتبدأ في تقطيعها أصابع أو كور صغيرة.

إحضار مقلاة ونضع بها زيت غزير ويبدأ التحمير.

دعيها حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم إخراجها على المناديل الورقية.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل صلصة كفتة الأرز

تتكون من عدة مكونات وخطوات تتمثل في الآتي:

المكونات

نصف كوب من عصير الطماطم.

بصلة مبشورة

أربع من فصوم الثوم المفروم.

ملعقة من صلصة الطماطم.

مقدار ملعقة من السمن أو الزبدة.

إحضار وعاء به معلقة السمنة ويوضع على النار، ثم يتم وضع البصل والثوم واستمري في التقليب حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

يضاف بعد ذلك عصير الطماطم والصلصة، ثم يتم وضع نص كوب من الماء أو من الممكن أن يكون نصف كوب من الشوربة.

اتركيها حتى تنضج الصلصة وتكون جاهزة.

توضع أصابع الكفتة بعد ذلك إلى الصلصة واتركيها حتى يتم تسويتها جيداً.

ترفع من على النار وتوضع في الأطباق.

انتهينا بذلك من طريقة عمل كفتة الأرز وأصبحت جاهزة للتقديم.

حتى لا تفك كفتة الأرز منك أثناء التحضير عليك مراعاة أن تتساوى كمية اللحم مع كمية الأرز.

أن تكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج.

أضيفي ملعقة من كربونات الصوديوم إلى الكفتة حتى تصبح مثل الجاهزة.

مراعاة أن يكون اللحم المستخدم لحم جملي حتى لا ينكمش قوامها أثناء الطهي.

مراعاة عدم وجود أي دهون كثيرة مع اللحم.

طحن المقادير جيداً والتخلص من أي ماء موجودة بها.

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