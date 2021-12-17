تخلص من الصلع والصلع الوراثي بطريقتنا المذهلة والصحية وافضل من مراكز زراعة الشعر

يعد الصلع لدي الرجال من أكثر الأشياء المزعجة جدا والتي تؤدي إلى البحث عن زراعة الشعر، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن أفضل الطرق المختلفة لعلاج الصلع والتخلص منه، ولابد من أن تكون طرق علاجه بطريقة طبيعية وصحية وغير ضارة أو مؤثرة علي فروة الرأس والتي تتأثر بشكل كبير من الطرق الكيميائية الضارة لأنها من المناطق الحساسة بالجسم، كما وجد أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة الصلع لدى الرجال مثل العوامل الوراثية، إضرابات الهرمونات، الضغوط العصبية، سوء التغدية، العدوى البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، حيث إن العوامل الوراثية تلعب دور رئيسي في ظهور الصلع لدى الكثير من الرجال، كما أن هناك العديد من الرجال يضطرون إلي الذهاب إلى عمليات زرع الشعر في مناطق الصلع، وعمليات زرع الشعر من العمليات المكلفة جدا وباهظة الثمن، ولكن باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على نمو وظهور الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة ومنها، وصفة العرق سوس، الزيوت الطبيعية، العصفر، كل هذه الوصفات تساعد في نمو الشعر وفي وقت قليل.

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ اختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه، زيت البصل مع زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت القرنفل ومع زيت الخردل، وندمج كل هذه الزيوت الطبيعية مع بعضهما جيدا.

تدلك كل هذه الزيوت الطبيعية على الرأس لمدة عشر دقائق. تساعد عملية تدليك فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية لذلك نقوم بتدليكها لمدة عشر دقائق أو أكثر.

يوضع هذا الخليط على الرأس لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الرأس بعد كل أستخدام.

نلاحظ نمو بصيلات الشعر بعد مرور أربعين يوما من أستخدام هذه الوصفة وتكرارها كل يوم صباحا

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