للإحساس بالدفء اعملي أحلى شوربة خضار بمكونات بسيطة ومفيدة لصحة الجسم

تعد شوربة الخضار من أكثر أنواع الشوربة التي يقبل عليها الكثيرين في فصل الشتاء، وهي من الأكلات الصحية التي يمكن للجميع تناولها دون استثناء وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق شهي حتى يقبل على تناولها الجميع، ايضاً تتكون من الكثير من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم وهي متوفرة في كل منزل وغير مكلفة منها الجزر والكوسا والبازلاء والبطاطس ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي مفيدة جداً لصحة الجسم وتعطي الإحساس بالدفء ويعرف عن الكوسة فوائدها الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في المنزل.

مقادير عمل شوربة الخضار

تتكون شوربة الخضار من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من البطاطس مقطع مكعبات.

ربع كوب من الشعرية.

كوب من الجزر المقطع مكعبات.

رشة من الملح.

٤ أكواب من الماء الساخن.

كوب من الكوسا مقطعة مكعبات.

رشة من الفلفل الاسود.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

كوب من البازلاء.

رشة من البهارات المشكلة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة الخضار الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضعه على النار مع الزيت ونتركه حتى يسخن، بعد ذلك نقوم بإضافة الشعرية ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم نقوم بإضافة البازلاء مع الجزر والبطاطس والكوسا ونحركهم ببطء، بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الساخن فوق الخضار. بعد ذلك نقوم بوضع مرقة الدجاج إلى الإناء وبعد مرور ربع ساعة نقوم بإضافة الملح والبهارات. ثم نقوم بتخفيف درجة حرارة النار ونتركه على النار لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى ينضج. بعد ذلك نسكبه في طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم بجانب الطبق الرئيسي، والسلطات الشهية التي تتكون من الخضراوات الطازجة وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة بالخضار لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الكوسا على الجسم

هناك عدة فوائد للكوسا على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-