أسرار التجار.. ملعقة سحرية لتخزين البطاطس من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

ملعقة سرية لتخزين البطاطس من السنة للسنه إن البطاطس من المأكولات التي تكون سهلة التحضير والإعداد، حيث إنها تتناسب مع معظم أنواع المأكولات، وكما نعرف أن أي خضروات أو فاكهة لها موسم معين تزرع وتحصد فيه وعندما يبدأ موسم البطاطس يذهب الناس لشراء كميات كبيرة منها لأنها تكون طازجة وسعرها يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، وبعد أن يتم شراء كمية كبيرة منها يتم تخزينها في الفريزر، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم كافة المعلومات عن ملعقة سرية لتخزين البطاطس من السنة للسنة.

كيفية تخزين البطاطس

بعد أن يقوموا الناس بشراء كميات كبيرة من البطاطس ويخزونها يلاحظون أنها تفسد سريعًا ولا تكون صالحة للأكل ويضطرون إلى التخلص منها، ويحدث ذلك بسبب أنه تم تخزينها بطريقة خاطئة، حيث يمكن أن يتم تخزين البطاطس لأكبر فترة ممكنة من خلال ملعقة واحدة من الملح واستعمالها كالآتي:

في البداية نقوم بغسل حبات البطاطس جيدًا وتنظيفها من التراب بالفرشاة.

نقوم بتقشير كل كمية البطاطس المتواجدة.

نقطع البطاطس إلى الشكل الذي نرغب به سواء حلقات أو أصابع وغيرها من الأشكال الأخرى للطهي.

نقوم بغسل البطاطس مرة أخرى بعد الانتهاء من تقطيعها وتركها منقوعة في ماء مضاف إليه ملعقة من الملح.

نضع وعاء مملوء بالماء على الناء ونغليه.

نقوم بإسقاط البطاطس في الماء المغلي بعد تصفيته من الماء المنقوع به، ونتركه لمدة 10 دقائق.

نخرج البطاطس من الماء ونصفيها جيدًا من الماء ووضعها على مناديل المطبخ أو فوطة نظيفة.

نوزع كمية البطاطس بالتساوي في أكياس الثلاجة البلاستيكية، ونقوم بوضعها في الفريزر لحين الاستعمال.

يجب أثناء شراء البطاطس الانتباه إلى أن تكون جافة وغير رطبة نهائيًا، كما يجب أن صحيحة وغير مقطوعة أو متعفنة من أي ناحية ذلك بالإضافة إلى أنه يجب خلال تخزينها في الفريزر وضعها في جانب بعيد عن بقية اللحوم والخضروات الأخرى لأنها تتأثر برائحة تلك المأكولات.

يجب الحرص على أن يكون الفريزر درجة حرارته هي التجميد وعدم إخراج البطاطس من الفريزر ومن ثم إدخالها مرة أخرى بل يجب إخراج الكمية التي نرغب في إعدادها فقط.

نصائح لتخزين البطاطس بالطريقة الصحيحة