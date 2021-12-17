بسبوسه البرتقال الهشة فخطوة واحدة

بسبوسة البرتقال الهشة اللذيذة ذات مذاق رائع وفائدة كبيرة، لتوافر بها البرتقال الصحي يعطي إلى البسبوسه طعم غني وأيضاً توافر بها فيتامين c المتواجد في البرتقال لذالك تعتبر بسبوسة البرتقال ذات مذاق شهى وفائدة للجسم. سهلة التحضير لا تستغرق سوا بضع دقائق على تجهيزها وتحضيرها لتكون جاهزة لتناولها مع المشروبات الساخنة و يعشقها كل أفراد الأسرة الكبار واطفالنا الصغار ويجب تناولها في اوقات الشتاء و البرد لتوافر بها الفيتامينات المتواجده في البرتقال لتحمي الأطفال من نزلات البرد واليوم سوف نتناول طريقة عمل بسبوسة البرتقال بطريقة سهلة و مكونات متوفرة وفي وقت قليل. مقادير البسبوسة بالبرتقال: مقادير البسبوسة بالبرتقال: 2 كوب دقيق سميد.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب عصير برتقال.

2 بيضة.

بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

كوب شربات حلوى. طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال : بقوم بتسخين الفرن أولاً عند درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل البدء في تجهيز البسبوسة. نضع في وعاء دقيق السميد وجوز الهند والسكر والقشطة والبيض والزيت والبيكنج باودر وعصير البرتقال وبشر البرتقال ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات. نصب العجين في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. نخرج البسبوسة من الفرن، ثم نوزع الشربات عليها وهي ساخنة والشوربات يكون بارد. مقادير بسبوسة بالكريم كراميل: 2 كوب دقيق سميد.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع جوز الهند.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب زبادي.

بيكينج باودر.

فانيليا.

نصف كوب فستق مطحون.

٢ ظرف كريم كراميل.

كوب شربات حلوى. طريقة تحضير بسبوسة بالكريم كراميل: نقوم بتسخين الفرن اولاًعند درجة حرارة 180. قبل البدء في التجهيز. نضع في وعاء دقيق السميد والزبدة والبيكينج بودر والسكر وجوز الهند والزبادي ونقلب حتى تمتزج المكونات. نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وندخلها الفرن لمدة من 25 ل30 دقيقة. بعد النضج نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات، ثم زينيها بالفستق واتركيها جانباً. نقوم بتحضير الكريم كراميل كما هو مكتوب على العبوة ثم نضعة فوق البسبوسة. نضع الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3ساعات قبل التقديم. مكونات البسبوسة بالقشطة: علبة قشطة.

كوب ونصف سميد.

نصف كوب سكر.

1 كوب لبن.

نصف كوب زيت.

3 ملعقة جوز الهند.

بيكينج بودر.

نصف كوب ماء.

كوب سكر. طريقة التحضير: نخلط في وعاء كل المكونات معاً ونخلط جيداً. نترك الخليط يرتاح لمدة نصف ساعة. نضع نصف كمية خليط السميد في صينية مدهونة بزبدة. نضع طبقة من القشطة ونمدها فوق الخليط نضع طبقة اخرى من خليط البسبوسة يقطع الخليط على شكل مربعات. ندخلها الفرن حتى تنضج وفور خروجها تسقي بالعسل او الشربات البارد. المكونات هريسة: 2 كوب من السميد.

1 كوب من السكر.

2 ملعقة حليب البودرة.

1 كوب جوز الهند خشن.

1 كوب من الزيت النباتي.

1 كوب من الماء.

بيكينج بودر.

شربات حلوى.

نصف كوب فستق. طريقة التحضير : نخلط كل من السميد مع البيكنج بودر والسكر بشكل جيد. نضيف جوز الهند ونقلب. نضيف الحليب والزيت ويجب أن يتم التحريك باليد حتى نحصل على قوام عجينة مفتتة. نضيف الماء ونحرك كل المكونات. في صينية مدهونة زبدة يتم وضع خليط الهريسة وضغطه حتى يصبح متجانس ومستوي. نوزع الفستق الحلبي على وجه الهريسة وضغطه عليها بشكل جيد. بعد خروجها من الفرن يسكب عليها الشربات وهي ساخنة. طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال :مقادير بسبوسة بالكريم كراميل:طريقة تحضير بسبوسة بالكريم كراميل:مكونات البسبوسة بالقشطة:طريقة التحضير:المكونات هريسة:طريقة التحضير : الوسوم

بسبوسة البرتقال الهشة اللذيذة ذات مذاق رائع وفائدة كبيرة، لتوافر بها البرتقال الصحي يعطي إلى البسبوسه طعم غني وأيضاً توافر بها فيتامين c المتواجد في البرتقال لذالك تعتبر بسبوسة البرتقال ذات مذاق شهى وفائدة للجسم. سهلة التحضير لا تستغرق سوا بضع دقائق على تجهيزها وتحضيرها لتكون جاهزة لتناولها مع المشروبات الساخنة و يعشقها كل أفراد الأسرة الكبار واطفالنا الصغار ويجب تناولها في اوقات الشتاء و البرد لتوافر بها الفيتامينات المتواجده في البرتقال لتحمي الأطفال من نزلات البرد واليوم سوف نتناول طريقة عمل بسبوسة البرتقال بطريقة سهلة و مكونات متوفرة وفي وقت قليل. مقادير البسبوسة بالبرتقال: مقادير البسبوسة بالبرتقال: 2 كوب دقيق سميد.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز هند.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب عصير برتقال.

2 بيضة.

بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

كوب شربات حلوى. طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال : بقوم بتسخين الفرن أولاً عند درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل البدء في تجهيز البسبوسة. نضع في وعاء دقيق السميد وجوز الهند والسكر والقشطة والبيض والزيت والبيكنج باودر وعصير البرتقال وبشر البرتقال ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات. نصب العجين في صينية مدهونة بالزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. نخرج البسبوسة من الفرن، ثم نوزع الشربات عليها وهي ساخنة والشوربات يكون بارد. مقادير بسبوسة بالكريم كراميل: 2 كوب دقيق سميد.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع جوز الهند.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب زبادي.

بيكينج باودر.

فانيليا.

نصف كوب فستق مطحون.

٢ ظرف كريم كراميل.

كوب شربات حلوى. طريقة تحضير بسبوسة بالكريم كراميل: نقوم بتسخين الفرن اولاًعند درجة حرارة 180. قبل البدء في التجهيز. نضع في وعاء دقيق السميد والزبدة والبيكينج بودر والسكر وجوز الهند والزبادي ونقلب حتى تمتزج المكونات. نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وندخلها الفرن لمدة من 25 ل30 دقيقة. بعد النضج نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات، ثم زينيها بالفستق واتركيها جانباً. نقوم بتحضير الكريم كراميل كما هو مكتوب على العبوة ثم نضعة فوق البسبوسة. نضع الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3ساعات قبل التقديم. مكونات البسبوسة بالقشطة: علبة قشطة.

كوب ونصف سميد.

نصف كوب سكر.

1 كوب لبن.

نصف كوب زيت.

3 ملعقة جوز الهند.

بيكينج بودر.

نصف كوب ماء.

كوب سكر. طريقة التحضير: نخلط في وعاء كل المكونات معاً ونخلط جيداً. نترك الخليط يرتاح لمدة نصف ساعة. نضع نصف كمية خليط السميد في صينية مدهونة بزبدة. نضع طبقة من القشطة ونمدها فوق الخليط نضع طبقة اخرى من خليط البسبوسة يقطع الخليط على شكل مربعات. ندخلها الفرن حتى تنضج وفور خروجها تسقي بالعسل او الشربات البارد. المكونات هريسة: 2 كوب من السميد.

1 كوب من السكر.

2 ملعقة حليب البودرة.

1 كوب جوز الهند خشن.

1 كوب من الزيت النباتي.

1 كوب من الماء.

بيكينج بودر.

شربات حلوى.

نصف كوب فستق. طريقة التحضير : نخلط كل من السميد مع البيكنج بودر والسكر بشكل جيد. نضيف جوز الهند ونقلب. نضيف الحليب والزيت ويجب أن يتم التحريك باليد حتى نحصل على قوام عجينة مفتتة. نضيف الماء ونحرك كل المكونات. في صينية مدهونة زبدة يتم وضع خليط الهريسة وضغطه حتى يصبح متجانس ومستوي. نوزع الفستق الحلبي على وجه الهريسة وضغطه عليها بشكل جيد. بعد خروجها من الفرن يسكب عليها الشربات وهي ساخنة. طريقة تحضير البسبوسة بالبرتقال :مقادير بسبوسة بالكريم كراميل:طريقة تحضير بسبوسة بالكريم كراميل:مكونات البسبوسة بالقشطة:طريقة التحضير:المكونات هريسة:طريقة التحضير :

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