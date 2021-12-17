طريقة عمل كريم الجليسوليد والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة

كريم الجليسوليد والليمون ، يعتبر من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة حتي عشر درجات، ويعتبر من الخلطات الطبيعية التي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل بدون تكلفة، وتعمل أيضا على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة والتخلص من البثور السوداء والحبوب وتفتيح البقع والتصبغات، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة وغير مكلفة، وتعتبر من الخلطات التي تعمل على ترطيب البشرة في الشتاء، وتعتبر من الوصفات والخلطات التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم الجليسوليد والليمون الرهيب لتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم الجليسوليد والليمون

يتكون كريم الجليسوليد والليمون من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالتالي:-

علبة صغيرة من الجليسوليد.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٥ قطرات من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجليسوليد والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالآتي:-

نخلط ملعقة كبيرة من الجليسوليد مع ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة. نستمر في التقليب في الخليط بالإضافة إلي ملعقة كبيرة من النشا حتي الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي. نضع ثلاث ملاعق من الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات للاستخدام الصحيح لهذه الوصفة وهي كالتالي:-

أولا نظفي بشرتك بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.

ندهن الخليط جيداً بحركه دائرية وتوزيعه جيداً.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً.

نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة جيداً.

يمكن استخدام هذه الوصفة أربع مرات يوميا مع الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة.

فوائد الليمون للبشرة

يحتوي الليمون على بعض الفوائد الصحية التي تمنحها للبشرة وهي كالآتي:-

يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب والبقع الداكنة.

يجعل البشرة نقية وطبيعية ومتألقة وخالية من جميع الحبوب.

يساعد بشكل كبير في سد المسامات الواسعة المتواجد في البشرة.

يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة في البشرة.

يساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والحساسة.

نصائح عند استخدام زيت الزيتون

يعتبر مرطب فعالاً فوضعه على الجلد قبل النوم أو الاستحمام يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع جفافها، لأنه يحتوي على فيتامين وفيتامين حيث أن هذه الفيتامينات تعمل على تجديد البشرة وتحافظ عليها من الجفاف، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تحارب البيكتريا والفطريات ويمنع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.