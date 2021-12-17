نقدم لكم قنبلة كريم النشا السحرية , تعتبر معجزة ربانية في تبييض البشرة وتفتيحها من اول استخدام, حيث يقضي كريم النشا علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للكريم الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد كريم النشا من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة قنبلة كريم النشا السحرية لتبييض البشرة من اول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات قنبلة كريم النشا السحرية لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا القنبلة الخرافية في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من زبت اللوز الحلو.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير القنبلة الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا والحليب ونقلب المكونات الجافة أولا. ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات الجافة. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الكريم الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء جيد حتي نتخلص من أي شيء علي البشرة.

ثم نقوم بوضع طبقة من الكريم علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع اطراف البشرة.

نتركه الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي 15 دقيقة للحصول علي نتائج مبهرة.

نقوم بغسل الخليط من الوجه بالماء ونستخدم مرطب خاص بنوع البشرة حتي يخلصكم من التشققات.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي نتائج خرافية في التبييض بفضل الله.

يجب اتباعها عن استخدام القنبلة الرهيبة علي البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام القنبلة الرهيبة لتبيض البشرة وهي كالاتي:-

يجب اتباع الخطوات المذكورة في المقال للتحضير ونجاح الخليط. يجب وضع الخليط في المساء قبل النوم للحصول علي نتائج افضل بفضل الله.. يفضل استخدام اي مرطب للبشرة بعد الانتهاء من غسل الكريم.

فوائد القنبلة الرهيبة علي البشرة

سوف نقدم لكم بعض الفوائد التي يوفرها لكم القنبلة الرهيبة في تبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت وهي كالاتي:-