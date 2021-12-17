طريقة عمل البيك السعودي بالمنزل

يعتبر أكلة البيك من اشهر الأكلات الموجودة في المملكة العربية السعودية, يبحثن الكثير من السيدات في الكثير من الدول العربية علي طريقة عمل البيك السعودية, ويعشق الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية أكلة البيك بما لها من مذاق رائع وخاص.

خطوات تحضير البيك السعودي

يحتوي مكونات البيك علي بعض المكونات التي يمكن إحضارها بكل سهولة.

المكونات

ملعقة من كلا من ( الملح, الفلفل الأسود, ثوم البودر, البصل البودر, الزنجبيل البودر, البابريكا.

ربع كوب من الحليب.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

مرقة دجاج.

صدور دجاج.

طريقة التحضير