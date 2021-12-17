طريقة عمل البيك السعودي بالمنزل

يعتبر أكلة البيك من اشهر الأكلات الموجودة في المملكة العربية السعودية, يبحثن الكثير من السيدات في الكثير من الدول العربية علي طريقة عمل البيك السعودية, ويعشق الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية أكلة البيك بما لها من مذاق رائع وخاص.خطوات تحضير البيك السعودي
يحتوي مكونات البيك علي بعض المكونات التي يمكن إحضارها بكل سهولة.
المكونات
- ملعقة من كلا من ( الملح, الفلفل الأسود, ثوم البودر, البصل البودر, الزنجبيل البودر, البابريكا.
- ربع كوب من الحليب.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- مرقة دجاج.
- صدور دجاج.
طريقة التحضير
- يتم إحضار صدور الدجاج وفصلها عن العظم, ثم يتم تقطيع هذه الصدور المخليه بنفس شكل قطع البيك الأصلي.
- يتم ثقب صدور الدجاج من خلال خلة السنان, وذلك من أجل أن يتم توصيل تتبيلة البيك.
- ثم تقوم بتحضير تتبيلة البيك بشكل صحيح وذلك من عن طريق, إحضار وعاء ويتم بضع به المكونات السابقة وهي الحليب وعصير الليمون في الوعاء، بالإضافة إلى وضع الملح، والفلفل، والبصل البودر، والثوم البودر، وبعد ذلك قومي بإضافة الزنجبيل، والشطة، والبابريكا. ثم يتم وضع مرقة الدجاج مع المكونات السابقة في الوعاء.
- بعد ذلك يتم وضع صدور الدجاج الذي قمنا بتقطيعه من قبل علي المكونات والتتبيلة التي قمنا بتحضيرها سابقاً, ثم يتم تغطية وعاء الدجاج والتتبيلة التي به بالورق البلاستيك, ثم يتم ترك المكونات السابقة في الثلاجة لمدة يوم كامل, وفي حالة الاستعجال يتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات متواصلة.
- يتم إحضار ثلاث أوعية آخري يتم وضع في الوعاء الأول بيض وحليب وفلفل اسود, أما الوعاء الثاني فيتم وضع به بقسماط خشن, وفي الوعاء الثالث يتم وضع فيه جزء من التتبيلة السابقة وتكون جافه.
- بعد ترك صدور الدجاج لمدة يوم كامل ليتم إخراجها.
- ثم يتم وضعها في التتبيلة السابقة الجافة, بعد ثم يتم غمرها في وعاء الذي يوحد به الحليب والفلفل الأسود والبيض, ثم يتم وضعه في الوعاء الأخير الذي يحتوي علي البقسماط الخشن.
- يتم تسخين الزيت جيدا, ثم يتم وضع به صدور الدجاج حتي تنضج لتحصلي علي البيك السعودي.
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يعتبر أكلة البيك من اشهر الأكلات الموجودة في المملكة العربية السعودية, يبحثن الكثير من السيدات في الكثير من الدول العربية علي طريقة عمل البيك السعودية, ويعشق الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية أكلة البيك بما لها من مذاق رائع وخاص.خطوات تحضير البيك السعودي
يحتوي مكونات البيك علي بعض المكونات التي يمكن إحضارها بكل سهولة.
المكونات
- ملعقة من كلا من ( الملح, الفلفل الأسود, ثوم البودر, البصل البودر, الزنجبيل البودر, البابريكا.
- ربع كوب من الحليب.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- مرقة دجاج.
- صدور دجاج.
طريقة التحضير
- يتم إحضار صدور الدجاج وفصلها عن العظم, ثم يتم تقطيع هذه الصدور المخليه بنفس شكل قطع البيك الأصلي.
- يتم ثقب صدور الدجاج من خلال خلة السنان, وذلك من أجل أن يتم توصيل تتبيلة البيك.
- ثم تقوم بتحضير تتبيلة البيك بشكل صحيح وذلك من عن طريق, إحضار وعاء ويتم بضع به المكونات السابقة وهي الحليب وعصير الليمون في الوعاء، بالإضافة إلى وضع الملح، والفلفل، والبصل البودر، والثوم البودر، وبعد ذلك قومي بإضافة الزنجبيل، والشطة، والبابريكا. ثم يتم وضع مرقة الدجاج مع المكونات السابقة في الوعاء.
- بعد ذلك يتم وضع صدور الدجاج الذي قمنا بتقطيعه من قبل علي المكونات والتتبيلة التي قمنا بتحضيرها سابقاً, ثم يتم تغطية وعاء الدجاج والتتبيلة التي به بالورق البلاستيك, ثم يتم ترك المكونات السابقة في الثلاجة لمدة يوم كامل, وفي حالة الاستعجال يتم وضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات متواصلة.
- يتم إحضار ثلاث أوعية آخري يتم وضع في الوعاء الأول بيض وحليب وفلفل اسود, أما الوعاء الثاني فيتم وضع به بقسماط خشن, وفي الوعاء الثالث يتم وضع فيه جزء من التتبيلة السابقة وتكون جافه.
- بعد ترك صدور الدجاج لمدة يوم كامل ليتم إخراجها.
- ثم يتم وضعها في التتبيلة السابقة الجافة, بعد ثم يتم غمرها في وعاء الذي يوحد به الحليب والفلفل الأسود والبيض, ثم يتم وضعه في الوعاء الأخير الذي يحتوي علي البقسماط الخشن.
- يتم تسخين الزيت جيدا, ثم يتم وضع به صدور الدجاج حتي تنضج لتحصلي علي البيك السعودي.
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