الكوسا في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها من هتبطلي تعمليها تحفة هتكليها كل يوم

تبحث العديد من النساء دائما عن طرق مختلفة لعمل العديد من الأطعمة في مجهود قليل للغاية كما تعتبر الكوسة من الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية والعديد من الفوائد المختلفة التي يكون الإنسان دائما في حاجة إليها، كما تعتبر أيضا من الأطعمة المحبوبة لدي العديد من الأشخاص، كما يمكنكم صنع الكوسة بالعديد من الطرق المختلفة سواء كانت مسلوقة أو مطبوخة أو مشوية، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مختلفة من أجل عمل الكوسة تابعوا معانا.مكونات عمل الكوسا في الخلاط
تعتبر هذه الطريقة من الطرق المبتكرة لعمل الكوسا، حتى يمكن الحصول على كوسا ذات طعم لذيذ ومختلف تماما يمكنكم تحضيرها من خلال المقادير الآتية:
- بصلة كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة.
- ثلاث حبات من الكوسا.
- ثمرة فلفل.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بعض من جبن الموزاريلا
سوف نقدم لكم اليوم الخطوات التي نحتاجها من أجل إعداد الكوسا داخل الخلاط وهذه الطريقة سهلة للغاية ولكن يجب عليكم اتباع كافة الخطوات بشكل دقيق للغاية وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بوضع الكوسا والفلفل والملح والحليب و التوابل في الخلاط ثم يجب علينا أن نقوم بإضافة كوب من الماء بعد ذلك بالتدريج.
- ثم نقوم بخفق كافة المكونات مع بعضها أكثر من مرة حتى تتحول إلى قوام سميك.
- سوف تلاحظ بعد ذلك أنها أصبحت تشبه العجينة نقوم بفردها على شكل بيتزا دائرية.
- ثم نقوم بوضعها داخل الفرن ولكن عندما نضع عليها الجبن والطماطم.
- وبعد ذلك سوف نلاحظ أنها أصبحت تشبه عجينة البيتزا كما يمكنكم الاستمتاع بها.
- بعد أن نقوم بتقطيعها مثل شرائح البيتزا نقدمها مع الكاتشب.
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تبحث العديد من النساء دائما عن طرق مختلفة لعمل العديد من الأطعمة في مجهود قليل للغاية كما تعتبر الكوسة من الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية والعديد من الفوائد المختلفة التي يكون الإنسان دائما في حاجة إليها، كما تعتبر أيضا من الأطعمة المحبوبة لدي العديد من الأشخاص، كما يمكنكم صنع الكوسة بالعديد من الطرق المختلفة سواء كانت مسلوقة أو مطبوخة أو مشوية، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة مختلفة من أجل عمل الكوسة تابعوا معانا.مكونات عمل الكوسا في الخلاط
تعتبر هذه الطريقة من الطرق المبتكرة لعمل الكوسا، حتى يمكن الحصول على كوسا ذات طعم لذيذ ومختلف تماما يمكنكم تحضيرها من خلال المقادير الآتية:
- بصلة كبيرة الحجم.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة.
- ثلاث حبات من الكوسا.
- ثمرة فلفل.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بعض من جبن الموزاريلا
سوف نقدم لكم اليوم الخطوات التي نحتاجها من أجل إعداد الكوسا داخل الخلاط وهذه الطريقة سهلة للغاية ولكن يجب عليكم اتباع كافة الخطوات بشكل دقيق للغاية وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بوضع الكوسا والفلفل والملح والحليب و التوابل في الخلاط ثم يجب علينا أن نقوم بإضافة كوب من الماء بعد ذلك بالتدريج.
- ثم نقوم بخفق كافة المكونات مع بعضها أكثر من مرة حتى تتحول إلى قوام سميك.
- سوف تلاحظ بعد ذلك أنها أصبحت تشبه العجينة نقوم بفردها على شكل بيتزا دائرية.
- ثم نقوم بوضعها داخل الفرن ولكن عندما نضع عليها الجبن والطماطم.
- وبعد ذلك سوف نلاحظ أنها أصبحت تشبه عجينة البيتزا كما يمكنكم الاستمتاع بها.
- بعد أن نقوم بتقطيعها مثل شرائح البيتزا نقدمها مع الكاتشب.
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