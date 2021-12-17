خطوات عمل الأندومي في المنزل وسر الأندومي الحار

تعتبر طريقة عمل الأندومي بالمنزل تبدو سهلة خاصة وأن الأندومي من الأكلات المعلبة والتي تحظي بإنتشار واسع كما أنها واحدة من الأكلات البسيطة والغير مكلفة على الإطلاق ويشتهيها الكبار والصغار، وتتكون وجبة الأندومي من المكرونة الأسباجتي، ولكن تختلف في المكونات وطريقة التحضير، وللأندومي الجاهز الكثير من الأضرار خاصة وأن الأندومي الجاهز يحوي مواد حافظة ومحسنات طعم وهو الأمر الذي فيه ضرر كبير على صحة أبنائنا.

خطوات عمل الأندومي في المنزل

يجب إتباع الخطوات التالية من أجل عمل الأندومي في المنزل:

نصف كيلو مكرونه اسباجتي أو شعرية

مكعبي مرقة دجاج فورية.

ملعقتين من الفلفل الحار المطحونة من العيار الصغير.

ملعقة صغيرة من الثوم المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من البصل المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من زيت الأكل الموجود داخل المنزل.

يتم في البداية تجهيز إناء كبير ووضع ماء به يغطي كمية المكرونه الموجودة، يتم وضع المكرونه به ووضع الإناء على النار وتغطيته حتى الغلبان التام.

تقوم بوضع كل المكونات المكونة من المكرونة ومرقة الدجاج والفلف الحار والملح والزيت في إناء على النار والتقليب الجيد.

بعد سلق المكرونة بشكل جيد، يتم وضع المكرونة عليها وتقديم الوجبة للأطفال والكبار والتي تعد من الوجبات الجاهزة ويتم إعدادها في المنزل بشكل أمن وصحي تماما بعيدا عن أي مكسبات طعم قد تنتج من الأندومي الجاهز، كما أن تكلفة إعدادها بسيطة وتتوافر المكونات في أي منزل.

طريقة تحضير الأندومي في المنزلخطوات عمل الأندومي بالخضار والفراخ

يمكن عمل الأندومي بالفراخ والخضار في المنزل من خلال خطوات بسيطة.

كيس من المكرونه الاسباجتي

كمية من الفراخ والتي يتم تقطيعها حسب الطلب

مكعب مرق دجاج

فلفل ألوان

ربع كوب من صوص الصويا

جزر

ملح

بداية يتم سلق الدجاج وتقطيعه لشرائح طويله.

سلق المكرونة في شوربة الدجاج وإضافة مرقة دجاج عليها.

تسوية الخضار والفلفل الألوان في مقلاة مخصصة لذلك.

إضافة الدجاج المقطع إلى الخضار من أجل إكتساب الطعم.

طريقة تحضير الأندومي بالخضار والفراخ

يذكر أن القيام بعمل الأندومي في المنزل يعد الطريقة الصحية الملائمة خاصة وأن عمل الأندومي في المنزل يخلو من أي مكسبات طعم أو تخزين غير سليم يحدث للأندومي وهو الأمر الذي قد يصيب بالكثير من الأمراض خاصة وإن كان الأندومي صاحب جودة رديئة وهنا ننصح بضرورة عمل الأندومي في المنزل بكل الطرق الصحية من أجل طعام صحي مناسب هذا وتبدو الوجبات التي يتم إعدادها منزليا صحية للغاية وتعد مرغوبة من كافة الفئات ومنهم الكبار والصغار.

طريقة عمل الأندومي الحار

يتم وضع زيت زيتون وبصلة مكعبات وثوم مهروس وشرائح من الفلفل الحار، ويمكن الإستعانة بفلفل أحمر ويتم التشويح والتقليب المستمر، ويتم بعد ذلك إضافة معلفتين من معجوم الطماطم ويتم التقليب المستمر، يتم كذلك إضافة بهارات مكونة من كاري وبهار مشكل وبابريكا ومرق دجاج وشطة بودر حسب الرغبة، كما يتم إضافة نصف ملعقة من السكر من أجل معادلة حموضة الطماطم ووضع رشة من الفلفل الأسود والماء المغلي وذلك حسب الكمية المطلوب عملها من المكرونة أو الأندومي.