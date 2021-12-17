فطائر الجبنة من غير فرن ولا تخمير في الطاسة في اقل من 10 دقائق

فطائر الجبنة تعد من أسهل الفطائر اللذيذ والشهية جداً كما أنها سريعة جداً في التحضير، لذلك يا عزيزتي إذا كنت تبحثين على وصفة للعشاء أو الإفطار و تكون سريعة خفيفة ومغذية تساعدك على دافئ الجسم في هذه الليالي الشتوية إليكي وصفة فطائر الجبنة، الجبن من أكثر الأشياء التي يجتمع علي حبها الجميع من الصغير والكبير، كما أن هذه الفطائر سهلة في التحضير لن يلزمك سوى ربع ساعة فقط في تحضيرها، كما أنها هذه الفطائر مرنة جدًا يمكنك إضافة الحشوات التي تفضليها سواء دجاج أو خضروات و سنقدم لكم خطوات تحضيرها.

مكونات فطائر الجبن سهلة جدًا لن تحتاج إلى إضافات أو مكونات مكلفة، المكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغير سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ماء دافئ للعجن.

جبنة مشكلة للحشوة.

هذا النوع من الفطائر يصلح تناولها في الإفطار و العشاء، لن تحتاج منك سوى ربع ساعة فقط، خطوات تحضيرها هي: