فطائر الجبنة من غير فرن ولا تخمير في الطاسة في اقل من 10 دقائق

فطائر الجبنة تعد من أسهل الفطائر اللذيذ والشهية جداً كما أنها سريعة جداً في التحضير، لذلك يا عزيزتي إذا كنت تبحثين على وصفة للعشاء أو الإفطار و تكون سريعة خفيفة ومغذية تساعدك على دافئ الجسم في هذه الليالي الشتوية إليكي وصفة فطائر الجبنة، الجبن من أكثر الأشياء التي يجتمع علي حبها الجميع من الصغير والكبير، كما أن هذه الفطائر سهلة في التحضير لن يلزمك سوى ربع ساعة فقط في تحضيرها، كما أنها هذه الفطائر مرنة جدًا يمكنك إضافة الحشوات التي تفضليها سواء دجاج أو خضروات و سنقدم لكم خطوات تحضيرها.مقادير فطائر الجبن
مكونات فطائر الجبن سهلة جدًا لن تحتاج إلى إضافات أو مكونات مكلفة، المكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغير سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ماء دافئ للعجن.
- جبنة مشكلة للحشوة.
هذا النوع من الفطائر يصلح تناولها في الإفطار و العشاء، لن تحتاج منك سوى ربع ساعة فقط، خطوات تحضيرها هي:
- في بداية الأمر نقوم بوضع الدقيق في طبق عميق ر نضيف الملح و السكر و نخلطهم من بعضهم البعض.
- بعد ذلك تقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة مع الاستمرار في العجن.
- عندما تحصلين على عجينة طرية و لينة لا تقومي باضافة ماء.
- ابدأ الآن في عجن الفطائر جيدًا حتي تصبح العجينة طرية و ناعمة.
- تترك العجينة لمدة 5 دقائق فقط حتى ترتاح قليلًا.
- نقوم الآن بتقسيم العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية ونوزع القليل من الزيت على كل من كور العجينة لكي لا تنشف.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة مع وضع القليل من الزيت على الرخامة لكي لا تلتصق العجينة.
- نفرد العجينة على شكل مربع أو مستطيل ثم نضع القليل من الجبنة.
- نلف العجينة و نقوم بإغلاقها على شكل اسطوانة.
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن تماماً.
- بعد ذلك نضع القليل من الزيت ثم نضع فطائر الجبنة في الطاسة ثم نهدئ النار.
- نقلب الفطائر حتى تحصلين على اللون الذهبي المقرمش.
- تقدم للطعام ساخنة لكي تستمتعين بالجبنة السائحة.
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فطائر الجبنة تعد من أسهل الفطائر اللذيذ والشهية جداً كما أنها سريعة جداً في التحضير، لذلك يا عزيزتي إذا كنت تبحثين على وصفة للعشاء أو الإفطار و تكون سريعة خفيفة ومغذية تساعدك على دافئ الجسم في هذه الليالي الشتوية إليكي وصفة فطائر الجبنة، الجبن من أكثر الأشياء التي يجتمع علي حبها الجميع من الصغير والكبير، كما أن هذه الفطائر سهلة في التحضير لن يلزمك سوى ربع ساعة فقط في تحضيرها، كما أنها هذه الفطائر مرنة جدًا يمكنك إضافة الحشوات التي تفضليها سواء دجاج أو خضروات و سنقدم لكم خطوات تحضيرها.مقادير فطائر الجبن
مكونات فطائر الجبن سهلة جدًا لن تحتاج إلى إضافات أو مكونات مكلفة، المكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغير سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ماء دافئ للعجن.
- جبنة مشكلة للحشوة.
هذا النوع من الفطائر يصلح تناولها في الإفطار و العشاء، لن تحتاج منك سوى ربع ساعة فقط، خطوات تحضيرها هي:
- في بداية الأمر نقوم بوضع الدقيق في طبق عميق ر نضيف الملح و السكر و نخلطهم من بعضهم البعض.
- بعد ذلك تقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج على العجينة مع الاستمرار في العجن.
- عندما تحصلين على عجينة طرية و لينة لا تقومي باضافة ماء.
- ابدأ الآن في عجن الفطائر جيدًا حتي تصبح العجينة طرية و ناعمة.
- تترك العجينة لمدة 5 دقائق فقط حتى ترتاح قليلًا.
- نقوم الآن بتقسيم العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية ونوزع القليل من الزيت على كل من كور العجينة لكي لا تنشف.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة مع وضع القليل من الزيت على الرخامة لكي لا تلتصق العجينة.
- نفرد العجينة على شكل مربع أو مستطيل ثم نضع القليل من الجبنة.
- نلف العجينة و نقوم بإغلاقها على شكل اسطوانة.
- نضع طاسة غير قابلة للالتصاق على النار حتى تسخن تماماً.
- بعد ذلك نضع القليل من الزيت ثم نضع فطائر الجبنة في الطاسة ثم نهدئ النار.
- نقلب الفطائر حتى تحصلين على اللون الذهبي المقرمش.
- تقدم للطعام ساخنة لكي تستمتعين بالجبنة السائحة.
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