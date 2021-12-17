طريقة عمل مشروب الكراميل فرابتشينو في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

مشروب الكراميل فرابتشينو ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بمذاقها الغني واللذيذ، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مشروب الكراميل فرابتشينو.

مكونات مشروب الكراميل فرابتشينو

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بعض السكر حسب الرغبة.

ملعقتين من صوص الكراميل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مشروب الكراميل فرابتشينو في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع كوب الحليب في الخلاط مع بعض مكعبات الثلج وملعقتين كبار من صوص الكراميل وملعقة صغيرة من النسكافيه والقليل من السكر حسب الرغبة.

ثم نقوم بخلطهم جميعا جيدا مع بعضهم البعض.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بصب المشروب في كوب بحجم مناسب.

كما يمكن تزينه بوضع القليل من الكريم شانتيه من الأعلى والقليل كذلك من صوص الكراميل أو الشوكولاتة الداكنة

طريقة عمل صوص الكراميل بالمنزل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي وتكون بعد ذلك الكريمة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: