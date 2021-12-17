طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل والتي تحتل مكانة كبيرة ضمن حلويات شهر رمضان المبارك ، ومع اقتراب فصل الصيف وانتشار موسم المانجو ، أصبحت كنافة المانجو من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تصنع في أغلب البيوت خاصة في شهر رمضان وفي هذا المقال نقدم لكم موقع محتويات الطريقة الأصلية والمشهورة لكيفية صنع الكنافة بالمانجو واصلوا قراءة مقالنا للحصول على الوصفة كاملة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو يرغب الكثير من الناس في تناول حلوى كنافة المانجو بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك. لتحضير الكريمة: نضع الحليب السائل في إناء ، ثم نرفعوه على النار ونضيفوا إليه الفانيليا. ينخل الطحين الأبيض ودقيق الذرة جيدًا ، ثم يوضع في وعاء آخر ويخلط معًا.

نخلط السكر والبيض في وعاء ، ثم نضيف نوعي الدقيق المنخل. ارفعي قدر الحليب عن النار ثم أضيفيه برفق إلى خليط البيض مع الاستمرار في التقليب.

ضعي المزيج بأكمله على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان ، مع الحرص على الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج كثيفًا ومتجانسًا (يستغرق الطهي دقيقتين).

ارفعي الكريمة عن النار واتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة ، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد.

لتحضير الكنافة: أولاً ، نقطع الكنافة جيداً. نضيف السكر الأبيض المطحون والزبدة إلى الكنافة ، ثم افركي العجينة جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

تقسم كمية الكنافة إلى قسمين داخل صواني الفرن بعد دهن الصواني بقليل من السمن النباتي.

وزعي عجينة الكنافة على صواني الفرن بطريقة متساوية.

توضع عجينة الكنافة في الفرن على حرارة 180 درجة فهرنهايت حتى تصبح ذهبية اللون. لتحضير الشراب: ضعي الماء والسكر في قدر على النار ، انتظري حتى يغلي ويذوب السكر في الماء ، ثم أضيفي عصير الليمون والقرفة واتركيهما جانباً ليبرد.

نسكب القطر على صواني الكنافة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تمتص العجينة القطر.

توضع إحدى طبقات الكنافة المقلية في طبق تقديم كبير.

وزعي نصف كمية الكريمة على سطح أملس ، ثم ضعي شرائح المانجو عليها ووزعيها بالتساوي.

توضع الطبقة الأخرى من الكنافة فوق شرائح المانجو ، ثم تُدهن الكمية المتبقية من الكريمة على الوجه.

تزيين وجه الكنافة بقطع إضافية من المانجو بشكل جميل وأنيق. عمل كاسات الكنافة بالمانجو تعتبر حلوى المانجو كنافة من الحلويات الفاخرة ذات الطعم اللذيذ الذي لا يقاوم ، كما أنها مناسبة لأيام الصيف الحارة. ضعي الزبدة والسكر في قدر على الموقد ، ثم افركي الكنافة بيديك حتى تتفتت.

ضعي الكنافة في وعاء الزبدة واتركيها بنية ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير الكاسترد: سخني الحليب المحلى بالسكر ، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من النشاء المذاب في ملعقة كبيرة من الحليب البارد ، وصبيها فوق السكر والحليب ، وقلبي الخليط حتى يصبح قوامه كثيفًا.

لتحضير الطبقة الثالثة: اخلطي الكريمة والحليب المكثف وكريمة دريم ويب وكريمة الطهي في وعاء ، ثم اخلطي المكونات جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي ، حتى يصبح الخليط متجانسًا وقوامه كريمي. الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل والتي تحتل مكانة كبيرة ضمن حلويات شهر رمضان المبارك ، ومع اقتراب فصل الصيف وانتشار موسم المانجو ، أصبحت كنافة المانجو من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي تصنع في أغلب البيوت خاصة في شهر رمضان وفي هذا المقال نقدم لكم موقع محتويات الطريقة الأصلية والمشهورة لكيفية صنع الكنافة بالمانجو واصلوا قراءة مقالنا للحصول على الوصفة كاملة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو يرغب الكثير من الناس في تناول حلوى كنافة المانجو بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك. لتحضير الكريمة: نضع الحليب السائل في إناء ، ثم نرفعوه على النار ونضيفوا إليه الفانيليا. ينخل الطحين الأبيض ودقيق الذرة جيدًا ، ثم يوضع في وعاء آخر ويخلط معًا.

نخلط السكر والبيض في وعاء ، ثم نضيف نوعي الدقيق المنخل. ارفعي قدر الحليب عن النار ثم أضيفيه برفق إلى خليط البيض مع الاستمرار في التقليب.

ضعي المزيج بأكمله على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان ، مع الحرص على الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج كثيفًا ومتجانسًا (يستغرق الطهي دقيقتين).

ارفعي الكريمة عن النار واتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة ، ثم ضعيها في الثلاجة حتى تبرد.

لتحضير الكنافة: أولاً ، نقطع الكنافة جيداً. نضيف السكر الأبيض المطحون والزبدة إلى الكنافة ، ثم افركي العجينة جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

تقسم كمية الكنافة إلى قسمين داخل صواني الفرن بعد دهن الصواني بقليل من السمن النباتي.

وزعي عجينة الكنافة على صواني الفرن بطريقة متساوية.

توضع عجينة الكنافة في الفرن على حرارة 180 درجة فهرنهايت حتى تصبح ذهبية اللون. لتحضير الشراب: ضعي الماء والسكر في قدر على النار ، انتظري حتى يغلي ويذوب السكر في الماء ، ثم أضيفي عصير الليمون والقرفة واتركيهما جانباً ليبرد.

نسكب القطر على صواني الكنافة ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تمتص العجينة القطر.

توضع إحدى طبقات الكنافة المقلية في طبق تقديم كبير.

وزعي نصف كمية الكريمة على سطح أملس ، ثم ضعي شرائح المانجو عليها ووزعيها بالتساوي.

توضع الطبقة الأخرى من الكنافة فوق شرائح المانجو ، ثم تُدهن الكمية المتبقية من الكريمة على الوجه.

تزيين وجه الكنافة بقطع إضافية من المانجو بشكل جميل وأنيق. عمل كاسات الكنافة بالمانجو تعتبر حلوى المانجو كنافة من الحلويات الفاخرة ذات الطعم اللذيذ الذي لا يقاوم ، كما أنها مناسبة لأيام الصيف الحارة. ضعي الزبدة والسكر في قدر على الموقد ، ثم افركي الكنافة بيديك حتى تتفتت.

ضعي الكنافة في وعاء الزبدة واتركيها بنية ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.

لتحضير الكاسترد: سخني الحليب المحلى بالسكر ، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من النشاء المذاب في ملعقة كبيرة من الحليب البارد ، وصبيها فوق السكر والحليب ، وقلبي الخليط حتى يصبح قوامه كثيفًا.

لتحضير الطبقة الثالثة: اخلطي الكريمة والحليب المكثف وكريمة دريم ويب وكريمة الطهي في وعاء ، ثم اخلطي المكونات جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي ، حتى يصبح الخليط متجانسًا وقوامه كريمي.

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