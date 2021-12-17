طريقة عمل الحواوشي في البيت مثل المحلات

تعد الحواوشي من الاكلات المصرية المشهورة. وهي ايضا معروفة في منطقة بلاد الشام بعدة مسميات منها السفيحة والعرايس باللحم. وهي من الوجبات الشعبية الغدية وهي تحتوي على اللحم وهي مصدر غني بالبروتين. مع اختلاف المسميات لأكلة الحواوشي في البلاد ففي البلاد العربية تختلف ايضا طرق التحضير. فمنهم من يحضرها بالعجين ومنهم من يحضرها بالخبز ولكنها في النهاية اكلة لذيذة ومحببة لدي الكثير من الاشخاص. لذلك سنقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ولذيذة. اعداد الحواوشي المكونات اعداد الحواوشي المكونات العجين: اضافة كوبان من الطحين الابيض.

كوب من الطحين الاسمر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب حليب سائل.

ربع كوب زيت نباتي.

وضع ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الملح. الحشوة: نصف كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

بصلتان كبيرتان.

ملعقة كبيرة ملح.

وضع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة شطة مجروشه.

نصف ملعقة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة الحواوشي.

ربع كوب بقدونس مفروم.

حبتان من الفلفل الرومي الاخضر المفروم ناعما. طريقة التحضير طريقة التحضير العجينة: نقوم بتجهيز وعاء خاصا للعجين نضع فيه خليط الطحين مع المكونات الجافة.

نشغل العجانة على سرعة بطيئة ونضع الزيت بالتدريج حتى تختلط جميع المكونات مع الزيت جيدا.

نضيف الحليب الدافئ بالتدريج ونستمر في العجين وان احتاجت العجينة كمية اضافية من السائل نضع ربع كوب ماء فاتر مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة خالية من الفقاعات على سطحها.

نضع العجينة في وعاء نظيف مدهون بقليل من الزيت ثم نغطي العجينة بقطعة من القماش ونتركها لتختمر لمدة ساعة تقريبا. الحشوة: نقوم بوضع اللحمة المفرومة في طبق عميق.

نفرم البصل فرما ناعما ثم نضيفه الي اللحمة.

نضيف الفلفل الرومي المفروم الي اللحم ثم نضيف البهارات المشكلة وبهارات الحواوشي والملح والفلفل الاسود والشطة حسب الرغبة والبقدونس المفروم.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس معا كما يمكن اضافة دبس الرمان.

ندهن سطحا مستويا بقليل من الزيت ثم نقطع العجين لكرات صغيرة.

نترك كرات العجينة مدة خمس عشرة دقيقة لتتضاعف مرة ثانية.

نفرد كرات العجينة بالنشابة ثم نضع كمية من اللحم على قرص العجينة ونوزعها جيدا.

نغلق ارغفة الحواوشي على شكل نصف هلال ونضغط على الاطراف جيدا حتى لا تتفتح اثناء عملية الخبز.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة مائتين مئوية وننتظر مدة خمس دقائق حتى يسخن جيدا.

نضع اقراص الحواوشي في صواني الفرن بعد ان ندهنها بكمية قليلة من الزيت ونفتج في سطحها بعض الفتحات باستخدام الشوكة لتسهيل عملية نضج اللحم ثم ندخلها الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة.

نتأكد من ان الحواوشي تأخذ الوقت الكافي من الخبز بوصولها الي اللون الذهبي من الجهة السفلية والعلوية ثم نقدمها ساخنة مع اللبن الزبادي او السلطة العربية. الوسوم

تعد الحواوشي من الاكلات المصرية المشهورة. وهي ايضا معروفة في منطقة بلاد الشام بعدة مسميات منها السفيحة والعرايس باللحم. وهي من الوجبات الشعبية الغدية وهي تحتوي على اللحم وهي مصدر غني بالبروتين. مع اختلاف المسميات لأكلة الحواوشي في البلاد ففي البلاد العربية تختلف ايضا طرق التحضير. فمنهم من يحضرها بالعجين ومنهم من يحضرها بالخبز ولكنها في النهاية اكلة لذيذة ومحببة لدي الكثير من الاشخاص. لذلك سنقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ولذيذة. اعداد الحواوشي المكونات اعداد الحواوشي المكونات العجين: اضافة كوبان من الطحين الابيض.

كوب من الطحين الاسمر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب حليب سائل.

ربع كوب زيت نباتي.

وضع ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الملح. الحشوة: نصف كيلو غرام من اللحمة المفرومة.

بصلتان كبيرتان.

ملعقة كبيرة ملح.

وضع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة شطة مجروشه.

نصف ملعقة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة الحواوشي.

ربع كوب بقدونس مفروم.

حبتان من الفلفل الرومي الاخضر المفروم ناعما. طريقة التحضير طريقة التحضير العجينة: نقوم بتجهيز وعاء خاصا للعجين نضع فيه خليط الطحين مع المكونات الجافة.

نشغل العجانة على سرعة بطيئة ونضع الزيت بالتدريج حتى تختلط جميع المكونات مع الزيت جيدا.

نضيف الحليب الدافئ بالتدريج ونستمر في العجين وان احتاجت العجينة كمية اضافية من السائل نضع ربع كوب ماء فاتر مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة خالية من الفقاعات على سطحها.

نضع العجينة في وعاء نظيف مدهون بقليل من الزيت ثم نغطي العجينة بقطعة من القماش ونتركها لتختمر لمدة ساعة تقريبا. الحشوة: نقوم بوضع اللحمة المفرومة في طبق عميق.

نفرم البصل فرما ناعما ثم نضيفه الي اللحمة.

نضيف الفلفل الرومي المفروم الي اللحم ثم نضيف البهارات المشكلة وبهارات الحواوشي والملح والفلفل الاسود والشطة حسب الرغبة والبقدونس المفروم.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس معا كما يمكن اضافة دبس الرمان.

ندهن سطحا مستويا بقليل من الزيت ثم نقطع العجين لكرات صغيرة.

نترك كرات العجينة مدة خمس عشرة دقيقة لتتضاعف مرة ثانية.

نفرد كرات العجينة بالنشابة ثم نضع كمية من اللحم على قرص العجينة ونوزعها جيدا.

نغلق ارغفة الحواوشي على شكل نصف هلال ونضغط على الاطراف جيدا حتى لا تتفتح اثناء عملية الخبز.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة مائتين مئوية وننتظر مدة خمس دقائق حتى يسخن جيدا.

نضع اقراص الحواوشي في صواني الفرن بعد ان ندهنها بكمية قليلة من الزيت ونفتج في سطحها بعض الفتحات باستخدام الشوكة لتسهيل عملية نضج اللحم ثم ندخلها الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة.

نتأكد من ان الحواوشي تأخذ الوقت الكافي من الخبز بوصولها الي اللون الذهبي من الجهة السفلية والعلوية ثم نقدمها ساخنة مع اللبن الزبادي او السلطة العربية.

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