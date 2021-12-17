اصنعي ماسكرا طبيعية منزلية بمكونات غير مكلفة واحصلي على رموش كثيفة وطويلة

تعد الماسكرا نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي يستخدمها عدد كبير جدا من الفتيات في كل دول العالم وذلك لأنها تعمل علي تطويل الرموش بشكل جذاب حيث أنها تظهر الوجه بمظهر جميل، لأن الرموش الطويلة من أكثر الأشياء التي تلفت الأنظار وتجعل الوجه دائما يظهر بمظهر جذاب ورائع ولكن كثرة إستخدام الماسكرا قد يؤدي إلي تساقط شعر الرموش وتجعلها خفيفة وغير موغوب فيها، حيث توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الماسكرا ولها ماركات عديدة وأيضا لها أسعار مختلفة ومتفاوتة فيوجد أنواع من الماسكرا تباع بأعلي الأسعار وأنواع آخري تباع بأسعار متوسطة ورخيصة، لذلك لابد من أن نقوم بالمحافظة علي الرموش وهذا من خلال غسل العين بإستخدام الماء البارد بشكل مستمر وأيضا من الأفضل أن نقوم بإستخدام زيت الخروع فهذا الزيت نوع من أنواع الزيوت الطبيعية التي تساعد بشكل كبير علي تطويل وتكثيف الشعر.

مكونات عمل ماسكرا طبيعية في المنزل

فيتم هذا بإستخدام فرشاة ماسكرا قديمة ويتم وضعها في كمية من زيت الخروع ونقوم بتمشيط شعر الرموش بها قبل النوم مباشرة، ولكن إذا كنتي ترغبين في عمل ماسكرا طبيعية في المنزل وبمكونات موجودة في كل بيت فسوف نقدم لكي أسهل وأبسط طريقة من خلال موقعنا هذا وأنها أيضا غير مكلفة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت فيتامين e.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.

كمية مناسبة من الفحم المطحون.

كمية قليلة من الماء الساخن.

قومي بتجهيز وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء وبعد ذلك قومي بتحضير وعاء آخر ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من زيت فيتامين e وملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم نضع هذا الوعاء الذي يوجد به الزيوت علي الوعاء الذي يوجد علي النار وبه كمية من الماء المغلي وتسمي هذه العملية بإسم الحمام المائي، ثم نتركهم علي النار لمدة قليلة من الوقت حتي يتم ذوبان الزيوت وتصبح مزيج سائل.

وبعد ذلك نقوم برفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من الفحم المطحون ثم نضع كمية قليلة من الماء الساخن وبعد ذلك يتم خلط كل المكونات مع بعضها جيدا.

ثم نضع هذا الخليط في وعاء محكم الغلق ونتركه حين إستخدامه.

طريقة عمل ماسكرا طبيعية في المنزل