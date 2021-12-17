أحلى من الجاهز… طريقة عمل معمول العجوة الشهي اللذيذ بالمنزل

تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طرق عمل معمول العجوة بالمنزل والذي يعشقه الصغار والكبار، حيث يحتوي على التمر الغني بالسكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لكي يقوم بأداء العمل اليومي بكل نشاط وحيوية، وكثير من التلاميذ يأخذونه معهم عند الذهاب إلي المدرسة حيث يساعدهم على التركيز أثناء تلقيهم الدروس اليومية بالمدرسة، وهناك أنواع عديدة من الحشوات للمعمول، حيث يمكن حشوة بالفستق، أو جوز الهند، أو البندق، أو العجوة، وخطوات تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة، وتستطيع جميع السيدات عمله بكل سهولة وبأقل الإمكانيات والتكاليف، ويحتوي هذا النوع من المخبوزات على العديد من العناصر الغذائية المفيدة في بناء الجسم والعظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول العجوة بالبيت. مكونات معمول العجوة مكونات معمول العجوة يحتوي هذا النوع من الحلويات على مكونات رخيصة ومتوفرة داخل كل بيت وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من مطحون المحلب. حشوة المعمول حشوة المعمول تحتوي حشوة معمول التمر على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:- نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الهيل.

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير معمول العجوة بالمنزل بأسهل الخطوات وهى كما يلي:- نحضر وعاء الخلاط ونضع به الدقيق، والزبدة، والزبادي، والمحلب، والسكر، ثم نقوم بتثبيت الوعاء بالخلاط ونقوم بتشغيله على سرعة متوسطة ونتركه مدة ٥ دقائق حتى نحصل على خليط ناعم. نترك العجينة جانبًا لمدة ٦٠ دقيقة حتى ترتاح. نقوم بتجهيز القوالب الخاصة بالمعمول، ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية. نحضر صواني تكون واسعة، ثم نضع فوقها ورق الزبدة. نقوم بتقطيع العجين، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل قطعة ونضع العجوة داخلها، ثم نقفل العجينة حتى تغطي العجوة. نضع قطع معمول التمر في قوالب التشكيل، ثم نضغط عليها ضغطه خفيفة، ثم نخرجها من القوالب. نقوم بوضع قطع المعمول بصواني الخبز، ثم نضعها في الفرن ونتركها حتى ينضج معمول العجوة ويصبح لونه ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نضع المعمول على صينية التقديم وبالهناء والشفاء. الوسوم

تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طرق عمل معمول العجوة بالمنزل والذي يعشقه الصغار والكبار، حيث يحتوي على التمر الغني بالسكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية لكي يقوم بأداء العمل اليومي بكل نشاط وحيوية، وكثير من التلاميذ يأخذونه معهم عند الذهاب إلي المدرسة حيث يساعدهم على التركيز أثناء تلقيهم الدروس اليومية بالمدرسة، وهناك أنواع عديدة من الحشوات للمعمول، حيث يمكن حشوة بالفستق، أو جوز الهند، أو البندق، أو العجوة، وخطوات تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة، وتستطيع جميع السيدات عمله بكل سهولة وبأقل الإمكانيات والتكاليف، ويحتوي هذا النوع من المخبوزات على العديد من العناصر الغذائية المفيدة في بناء الجسم والعظام والأسنان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معمول العجوة بالبيت. مكونات معمول العجوة مكونات معمول العجوة يحتوي هذا النوع من الحلويات على مكونات رخيصة ومتوفرة داخل كل بيت وهى كالتالي:- ٣ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من مطحون المحلب. حشوة المعمول حشوة المعمول تحتوي حشوة معمول التمر على مكونات بسيطة وهى كما يأتي:- نصف كيلو من العجوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الهيل.

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير معمول العجوة بالمنزل بأسهل الخطوات وهى كما يلي:- نحضر وعاء الخلاط ونضع به الدقيق، والزبدة، والزبادي، والمحلب، والسكر، ثم نقوم بتثبيت الوعاء بالخلاط ونقوم بتشغيله على سرعة متوسطة ونتركه مدة ٥ دقائق حتى نحصل على خليط ناعم. نترك العجينة جانبًا لمدة ٦٠ دقيقة حتى ترتاح. نقوم بتجهيز القوالب الخاصة بالمعمول، ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية. نحضر صواني تكون واسعة، ثم نضع فوقها ورق الزبدة. نقوم بتقطيع العجين، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل قطعة ونضع العجوة داخلها، ثم نقفل العجينة حتى تغطي العجوة. نضع قطع معمول التمر في قوالب التشكيل، ثم نضغط عليها ضغطه خفيفة، ثم نخرجها من القوالب. نقوم بوضع قطع المعمول بصواني الخبز، ثم نضعها في الفرن ونتركها حتى ينضج معمول العجوة ويصبح لونه ذهبي جميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نضع المعمول على صينية التقديم وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى من الجاهز… طريقة عمل معمول العجوة الشهي اللذيذ بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.