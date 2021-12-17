ملعقة من مطبخك لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغير في لونها أو طعمها

تخزين الطماطم من السنة للسنة، هي أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها ربات المنازل وتجار الخضروات والفواكه، حيث أن الطماطم من الثمار التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا في إعداد الأكلات الرئيسية والفرعية، حيث تحتوي الطماطم على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية التي تعزز مناعة الإنسان، وتتميز الطماطم بأنها من الثمار التي يحبها جميع الفئات، حيث أنها تدخل في صناعة الطعام وطهيه، كما أنه تعد أساس عمل الصلصة الحمراء التي تستخدم في العديد من الأكلات المصرية الشعبية، كما يمكن الاعتماد على الطماطم من أجل الحصول على مخلل الطماطم بالثوم، ولذلك تحتاج ربة المنزل إلى تخزينها لفترات طويلة.

تخزين الطماطم من السنة للسنة

يتم الاعتماد على الطماطم في الكثير من الأكلات، لذلك يمكن نقوم بتخزينها على شكل طماطم معصورة كما يلي:

نقوم بإحضار كمية كبيرة من ثمار الطماطم، ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

نقوم بعصر الطماطم وطحنها في الخلاط الكهربائي.

يمكن إضافة نصف كوب ماء أثناء عصر الطماطم حتى يسهل عصرها وفرمها.

نقوم بتصفية الطماطم بالمصفاة للتخلص من قشورها.

ثم نقوم بوضع عصير الطماطم في إناء على النار، ونضيف له ملعقة من الملح، ثم نتركه ليغلي لمدة 20 دقيقة.

نترك خليط الطماطم ليبرد، ثم نقوم بإحضار أكياس بيضاء للتخزين.

يرجى التخلص من أي هواء متواجد داخل الأكياس، حتى لا تفسد الطماطم.

نقوم بغلق الأكياس جيدا، ونحتفظ بها في الفريزر لوقت الاستخدام.

يمكن استخدام علب زجاجية محكمة الغلق من أجل التخزين بدلا من الأكياس.

طريقة تخزين الطماطم المقطعة في الفريزر

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتخزين الطماطم المقطعة في الفريزر لوقت طويل، حيث يتم تخزين أي كمية طماطم وخاصة في الأوقات التي تقل فيها ثمار الطماطم من أسواق الخضار بسبب غلاء الأسعار أو قلة زراعة محصول الطماطم، والطريقة كما يلي: