افضل طريقة لعمل الفتة المصرية الرهيبة بقطع اللحمة والارز وصفات سرية جديدة وخطيرة طعم لايقاوم

تعتبر الفتة المصرية بالأرز وقطع اللحم . من الوجبات الهامة والشهية واللذيذة والتى لا تقاوم لما تتميز بة من مذاق شهى ولذيذ. كما ان الفتة من الوجبات الاساسية والغنية بجميع العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات. وتختلف طريقة عمل الفتة مع تعدد الوصفات ولكن هنا تجد ربات البيوت والأمهات وصفات شهية ولذيذة لا توجد فى غيرها من الوصفات حيث ان وصفاتنا من التجارب الفعلية على مدار سنين طويلة والتى تم استخدامها فى الكثير من الأوقات. وسوف نوضح الخلطة السرية لعمل الفتة بمكونات سهلة وبسيطة على اصولها تستطيع كل ربات البيوت والأمهات الاستفادة منها فى الخطوات التالية. طريقة عمل الفتة المصرية الرائعة واللذيذة على اصولها المكونات والمقادير نحتاج كيلو ونصف من اللحمة الضانى.

ثم كيلو من الأرز المصري النقى.

عشر فصوص او راس ثوم مفروم.

حبتان من الطماطم المفرومة.

ثلاث معالق من معجون الطماطم.

ملعقتان من الزبدة او السمن.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من القرفة.

أربع حبات من الهيل.

بصلة مقطعة شرائح او ناعمة للصلصة.

بصلة قطع لسلق اللحمة.

خمس ورقات من اللورى.

خبز بلدى محمص او رقاق حسب الرغبة.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة. طريقة عمل الفتة المصرية الرائعة واللذيذة على اصولها المكونات والمقادير طريقة التجهيز والتحضير غسل اللحمة جيدا ونقعها فى الماء ربع ساعة.

سلق اللحمة مع البهارات والقرفة والحبهان وورق اللورى والبصل.

بوضع ملعقة من الزيت والسمن فى وعاء كبير ثم اضافة البصل وتقليبه بعض الوقت .

ثم اضافة البهارات والملح والقرفة والحبهان وورق اللورى وتقلب المكونات معا ثلاث دقائق.

بعد ذلك اضافة قطع اللحم الى الخليط والتقليب خمس دقائق حتى تتبل اللحمة من المكونات جيدا .

وضع كوب واحد من الماء على خليط اللحمة وتغطية الوعاء عشر دقائق ثم اضافة باقى الماء اللازم للسلق وعمل الفتة. طريقة التجهيز والتحضير طريقة عمل الارز تنقية الأرز جيدا ثم غسله عدة مرات وينقع الارز عشر دقائق.

إحضار وعاء ووضعه على النار ونضع بة السمن والزيت.

تصفية الارز ثم وضعه في الوعاء مع تقليب وتشويح الأرز بعض الوقت حتى يجف مائة.

اضافة الملح الكمية حسب الرغبة. تغطية الأرز بمرقة اللحمة.

يترك الارز على نار متوسطة حتى تمام النضج ثم يقلب ويرفع من على النار. طريقة عمل الدقة إحضار مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من السمن او الزيت.

ثم نضع نصف الثوم المفروم فى الزيت بعد تسخينه ويقلب حتى يتحول لونة الى اللون الذهبى.

بعد ذلك اضافة الخل ثم كمية من مرق اللحمة الية مع بعض الملح الخفيف والفلفل الأسود حسب الرغبة.

رفع المزيج من على النار. ويترك حتى الغليان. طريقة عمل الارزطريقة عمل الدقة طريقة عمل الصلصة وضع مقلاة على نار متوسطة.

ثم وضع ملعقتين من الزيت او السمن حتى يسخن .

اضافة البصل والثوم الباقى الى الوعاء والتقليب حتى يصفر لونهما.

ثم اضافة الطماطم ومعجون الطماطم مع التقليب ثم بعض الخل الباقى وبعض مرق اللحم والملح والفلفل الاسود.

تترك الصلصة بعض الوقت حتى يصبح القوام وسط غير ثقيل.

ثم ترفع من على النار.

بعد ذلك نقوم بتحميص الخبز فى الفرن ثم يكسر الى قطع حسب الرغبة. طريقة عمل الصلصة طريقة التحضير والتقديم نحضر صينية تقديم الطعام ثم نضع بها قطع الخبز المحمص.

بعد ذلك اضافة الدقة مع مرق اللحمة علية ويترك حتى يتخمر ثم اضافة الارز

ثم اضافة بعض الصلصة والكمية حسب الرغبة.

وفى النهاية توضع قطع اللحمة عليها وتقدم الفتة اللذيذة والشهية.

يمكن تحمير قطع اللحمة فى بعض السمن مع الزبدة اوتركها حسب الرغبة. طريقة التحضير والتقديم الوسوم

تعتبر الفتة المصرية بالأرز وقطع اللحم . من الوجبات الهامة والشهية واللذيذة والتى لا تقاوم لما تتميز بة من مذاق شهى ولذيذ. كما ان الفتة من الوجبات الاساسية والغنية بجميع العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات. وتختلف طريقة عمل الفتة مع تعدد الوصفات ولكن هنا تجد ربات البيوت والأمهات وصفات شهية ولذيذة لا توجد فى غيرها من الوصفات حيث ان وصفاتنا من التجارب الفعلية على مدار سنين طويلة والتى تم استخدامها فى الكثير من الأوقات. وسوف نوضح الخلطة السرية لعمل الفتة بمكونات سهلة وبسيطة على اصولها تستطيع كل ربات البيوت والأمهات الاستفادة منها فى الخطوات التالية. طريقة عمل الفتة المصرية الرائعة واللذيذة على اصولها المكونات والمقادير نحتاج كيلو ونصف من اللحمة الضانى.

ثم كيلو من الأرز المصري النقى.

عشر فصوص او راس ثوم مفروم.

حبتان من الطماطم المفرومة.

ثلاث معالق من معجون الطماطم.

ملعقتان من الزبدة او السمن.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من القرفة.

أربع حبات من الهيل.

بصلة مقطعة شرائح او ناعمة للصلصة.

بصلة قطع لسلق اللحمة.

خمس ورقات من اللورى.

خبز بلدى محمص او رقاق حسب الرغبة.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة. طريقة عمل الفتة المصرية الرائعة واللذيذة على اصولها المكونات والمقادير طريقة التجهيز والتحضير غسل اللحمة جيدا ونقعها فى الماء ربع ساعة.

سلق اللحمة مع البهارات والقرفة والحبهان وورق اللورى والبصل.

بوضع ملعقة من الزيت والسمن فى وعاء كبير ثم اضافة البصل وتقليبه بعض الوقت .

ثم اضافة البهارات والملح والقرفة والحبهان وورق اللورى وتقلب المكونات معا ثلاث دقائق.

بعد ذلك اضافة قطع اللحم الى الخليط والتقليب خمس دقائق حتى تتبل اللحمة من المكونات جيدا .

وضع كوب واحد من الماء على خليط اللحمة وتغطية الوعاء عشر دقائق ثم اضافة باقى الماء اللازم للسلق وعمل الفتة. طريقة التجهيز والتحضير طريقة عمل الارز تنقية الأرز جيدا ثم غسله عدة مرات وينقع الارز عشر دقائق.

إحضار وعاء ووضعه على النار ونضع بة السمن والزيت.

تصفية الارز ثم وضعه في الوعاء مع تقليب وتشويح الأرز بعض الوقت حتى يجف مائة.

اضافة الملح الكمية حسب الرغبة. تغطية الأرز بمرقة اللحمة.

يترك الارز على نار متوسطة حتى تمام النضج ثم يقلب ويرفع من على النار. طريقة عمل الدقة إحضار مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من السمن او الزيت.

ثم نضع نصف الثوم المفروم فى الزيت بعد تسخينه ويقلب حتى يتحول لونة الى اللون الذهبى.

بعد ذلك اضافة الخل ثم كمية من مرق اللحمة الية مع بعض الملح الخفيف والفلفل الأسود حسب الرغبة.

رفع المزيج من على النار. ويترك حتى الغليان. طريقة عمل الارزطريقة عمل الدقة طريقة عمل الصلصة وضع مقلاة على نار متوسطة.

ثم وضع ملعقتين من الزيت او السمن حتى يسخن .

اضافة البصل والثوم الباقى الى الوعاء والتقليب حتى يصفر لونهما.

ثم اضافة الطماطم ومعجون الطماطم مع التقليب ثم بعض الخل الباقى وبعض مرق اللحم والملح والفلفل الاسود.

تترك الصلصة بعض الوقت حتى يصبح القوام وسط غير ثقيل.

ثم ترفع من على النار.

بعد ذلك نقوم بتحميص الخبز فى الفرن ثم يكسر الى قطع حسب الرغبة. طريقة عمل الصلصة طريقة التحضير والتقديم نحضر صينية تقديم الطعام ثم نضع بها قطع الخبز المحمص.

بعد ذلك اضافة الدقة مع مرق اللحمة علية ويترك حتى يتخمر ثم اضافة الارز

ثم اضافة بعض الصلصة والكمية حسب الرغبة.

وفى النهاية توضع قطع اللحمة عليها وتقدم الفتة اللذيذة والشهية.

يمكن تحمير قطع اللحمة فى بعض السمن مع الزبدة اوتركها حسب الرغبة. طريقة التحضير والتقديم

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