بتتبيلة سرية اعملي الفراخ المشوية في الفرن بطريقة مميزة ولذيذة زي مطاعم الحاتي

الفراخ المشوية من أكثر المأكولات والوجبات التي يقبل عليها جميع الناس لتناولها خاصة الأطفال، لأن الفراخ المشوية تبدو ذات طعم لذيذ وجميل، حيث يجب علينا المداومة على تناول الفراخ لأنه غني بالفيتامينات والكالسيوم والبروتينات التي يحتاجها الجسم في بناء أنسجته وعضلاته، حيث يمكننا تناول الفراخ بالعديد من الطرق والأشكال ومنها نجد البعض من السيدات يقومون بعمله وتقديمه على شكل طواجن بالخضروات وكذلك تقدميه على شكل ساندوتشات شاورما وكذلك فتة الشاورما عن طريق إضافة القليل من قطع العيش المحمرة، وكذلك يمكن تقديمه بمفرده عن طريق شويه ببعض الخلطات والتتبيلات السرية مع بعض المقبلات والإضافات الأخرى ومنها البطاطس والسلطة وبعض المقبلات الأخرى.

حيث يعتبر الفراخ المشوية يحتاج إلى طريقة خاصة لإعداده وعمله بألذ وأشهي طعم ويعتبر الاساس في الطعم اللذيذ في الفراخ المشوية هي التتبيلة التي نقوم بوضعها في هذا الفراخ، حيث نلاحظ جميعا عند تناول الفراخ المشوية في بعض المطاعم نلاحظ النكهة الشهية الجذابة والرائحة النفاذة، وهذا ناتج عن التتبيلة الرائعة، ونتيجة لذلك نجد الكثير من السيدات يقومون بالبحث عن هذه الطريقة وعن المكونات التي تتضمنها هذه التتبيلة، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي أفضل طريقة لعمل تتبيلة الفراخ المشوية بألذ واشهي طعم.

طريقة عمل الفراخ المشوية

المكونات

دجاجة واحدة كاملة متوسطة الحجم

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

أحضري اولا طبق كبير وضعي به كمية من الماء مع إضافة كمية من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الملح وقومي بوضع الفراخ بها لمدة ساعة حتى يتم تنظيفها جيدا لمدة ساعة واحدة.

أثناء ذلك الوقت قومي بتحضير التتبيلة السحرية التي قومنا بعرض مكوناتها عن طريق تحضير طبق كبير وضعي به ثلاث حبات من البصل متوسط الحجم بعد فرمه جيدا وكذلك ثلاث حبات من الطماطم المفروم وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضهما جيدا.

بعد إضافة البصل والطماطم والملح والفلفل الأسود قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ مع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة من الزبادي مع ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضهما جيدا حتى أن تختلط وتتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بتنقيع الفراخ في هذه التتبيلة السحرية التي قومنا بتحضيرها واتركي الفراخ في هذه الخلطة التي قومنا بتحضيرها لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور ذلك الوقت أحضري صينية وضعي بها الفراخ، وقومي بإدخالها الشواية بعد تشغيلها وتركها حتى تسخن جيدا ثم اتركيها في الشواية لمدة خمسة واربعون دقيقة فأكثر حتى تكتسب اللون المحمر الشهي الذي يرغبه الكثير من الناس.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الشواية واتركيها حتي تبرد ثم قومي بتقديمها مع بعض المقبلات الأخرى وتصبح ذات طعم شهي وذات رائحة نفاذة.

طريقة التحضير