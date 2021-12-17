بمكونات طبيعية اصنعي كريم لبان الذكر والفازلين لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

كريم لبان الذكر والفازلين من أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة، كما يعمل على تفتيح الوجه وتخليصه من الاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ويخلص الكريم البشرة من البقع الداكنة، كما يعمل على تحفيز البشرة لكي تقوم بإنتاج مادة الكولاجين الهامة جدًا في جعل البشرة نضرة وشباب دائماً، ويتميز أيضًا بأن جميع مكوناته طبيعية ولا تسبب أي مشاكل للبشرة إذا قمنا باستخدامه لفترات طويلة، وهذا الكريم لا يكلفنا الكثير من الأموال عند صناعته في المنزل لأن المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها رخيصة، ولا يحتاج منا وقت طويل أو مجهود عند تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين بالمنزل. مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين هذا الكريم المبهر يحتوي على مكونات طبيعية بسيطة ورخيصة الثمن وهى كالتالي:- ٣ ملاعق فازلين.

ملعقة واحدة صغيرة جلسرين.

٣ كبسولات فيتامين E.

نصف كوب من ماء منقوع لبان الذكر.

ملعقة صغيرة نشا.

٢ ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكل متابعينا طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين المبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر، والنشا، وماء الورد، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد. نضع الخليط على حمام من بخار الماء، ثم نقوم بتقليب المكونات حتى يصبح الخليط متجانس وثقيل القوام. نرفع الخليط من على حمام بخار الماء، ثم نضيف إليه فيتامين E والفازلين، والجلسرين، ثم نقلبهم مع بعض حتى يصبح لدينا خليط كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيدًا، ثم نضع الكريم بالثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. نقوم بإخراج الكريم من الثلاجة، ثم ندهن المناطق التي نريد تفتيحها والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة. نكرر وضع الكريم على البشرة يوميًا حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج. فوائد كريم لبان الذكر والفازلين هذا الكريم يعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة وله العديد من الفوائد وهى كما يأتي:- يعمل على توحيد لون البشرة وسد مسام الوجه الواسعة.

يزيل الاسمرار والبقع الداكنة التي توجد بالبشرة بشكل سريع وفوري.

يعالج مشكلة التجاعيد حيث يعمل على تحفيز البشرة لإنتاج مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة شبابها وحيويتها ونضارتها.

يعمل على شد البشرة وإزالة الجلد الميت.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تنتج من عوامل الطبيعة الضارة. الوسوم

كريم لبان الذكر والفازلين من أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة، كما يعمل على تفتيح الوجه وتخليصه من الاسمرار الذي ينتج بسبب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ويخلص الكريم البشرة من البقع الداكنة، كما يعمل على تحفيز البشرة لكي تقوم بإنتاج مادة الكولاجين الهامة جدًا في جعل البشرة نضرة وشباب دائماً، ويتميز أيضًا بأن جميع مكوناته طبيعية ولا تسبب أي مشاكل للبشرة إذا قمنا باستخدامه لفترات طويلة، وهذا الكريم لا يكلفنا الكثير من الأموال عند صناعته في المنزل لأن المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها رخيصة، ولا يحتاج منا وقت طويل أو مجهود عند تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين بالمنزل. مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين هذا الكريم المبهر يحتوي على مكونات طبيعية بسيطة ورخيصة الثمن وهى كالتالي:- ٣ ملاعق فازلين.

ملعقة واحدة صغيرة جلسرين.

٣ كبسولات فيتامين E.

نصف كوب من ماء منقوع لبان الذكر.

ملعقة صغيرة نشا.

٢ ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكل متابعينا طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين المبهر في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر، والنشا، وماء الورد، ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد. نضع الخليط على حمام من بخار الماء، ثم نقوم بتقليب المكونات حتى يصبح الخليط متجانس وثقيل القوام. نرفع الخليط من على حمام بخار الماء، ثم نضيف إليه فيتامين E والفازلين، والجلسرين، ثم نقلبهم مع بعض حتى يصبح لدينا خليط كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم ونغلقها جيدًا، ثم نضع الكريم بالثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. نقوم بإخراج الكريم من الثلاجة، ثم ندهن المناطق التي نريد تفتيحها والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة. نكرر وضع الكريم على البشرة يوميًا حتى نحصل على بشرة خالية من التجاعيد وبيضاء مثل الثلج. فوائد كريم لبان الذكر والفازلين هذا الكريم يعمل على حل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة وله العديد من الفوائد وهى كما يأتي:- يعمل على توحيد لون البشرة وسد مسام الوجه الواسعة.

يزيل الاسمرار والبقع الداكنة التي توجد بالبشرة بشكل سريع وفوري.

يعالج مشكلة التجاعيد حيث يعمل على تحفيز البشرة لإنتاج مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة شبابها وحيويتها ونضارتها.

يعمل على شد البشرة وإزالة الجلد الميت.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تنتج من عوامل الطبيعة الضارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات طبيعية اصنعي كريم لبان الذكر والفازلين لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.