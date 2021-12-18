أحذر تناول 4 أجزاء من الفراخ بداخلها سم قاتل تسبب أورام سرطانية

الدجاج من الأصناف المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا لأنها لديذة وتحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان كما أن الدجاج يتم من خلاله صناعة العديد من الأصناف كما أنها من الأصناف التي يتم تناولها في جميع دول العالم تقريبًا وتعد من المأكولات الشهيرة التي تحبها جميع شعوب العالم، وهناك العديد من الشعوب يقومون بتناولها كل يوم لأنها الوجبة الوحيدة لديهم لكن هناك بعض الأجزاء الموجودة في الدجاج قد تسبب العديد من الأضرار لذلك لا بد من التخلص منها قبل تناول الدجاج والحرص على عدم تناول هذه الدجاج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع أجزاء الدجاج التي يجب التخلص منها.

أجزاء في الدجاج لا بد من التخلص منها حتى نستطيع تناول الدجاج

توجد بعض الأجزاء الموجودة في الدجاجة ولا بد من الاستغناء عنها حتى نتخلص من جميع أجزاء الدجاج الضارة ومن الأمثلة على أجزاء الدجاج الضارة وهي:

ذيل الدجاج من الأجزاء الضارة في جسم الدجاجة وهي توجد في مؤخرة جسم الدجاجة وتجمع هذه المنطقة العديد من البكتيريا والجراثيم والأمراض التي تعاني منها الدجاجة، لذلك لا بد من التخلص منها فورًا حتى لا تسبب أي أضرار للشخص الذي يتناولها.

رئة الدجاجة من الأجزاء التي تحتوي على العديد من البكتيريا والجراثيم ومكانها بالقرب من الكبد ويجب التخلص منها أثناء غسل الدجاج وقبل الطهي حتى نستطيع القضاء على جميع البكتيريا الموجودة الدجاجة.

رأس الدجاج من الأجزاء الضارة التي تجمع نسبة كبيرة من البكتيريا لذلك لا بد من التخلص منها عند شراء الدجاجة ولا نقوم بتخزينها مع الدجاج في الفريزر حتى لا تنتقل العديد من البكتيريا لجسم الدجاجة.

جلد الدجاج من الأجزاء التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية كما أن الدهون الموجودة فيها دهون غير صحية لذلك لا بد من التخلص منها قبل تناول الدجاج لأنها من الأجزاء التي لا يمكن التخلص منها أثناء غسل الدجاج

أجزاء أخرى لا بد من التخلص منها قبل طهي الدجاج