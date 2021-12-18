“التتبيلة الخطيرة”.. طريقة عمل الفراخ المشوية بدون فحم في البيت بنفس تتبيلة المطاعم

طريقة عمل الفراخ المشوية ، يمكن لكل ربة منزل تحضير الفراخ في البيت زي المطاعم من خلال مكونات متوافرة في جميع المنازل، وعمل تتبيلة مميزة والتي يطلق عليها إسم “تتبيلة الحاتى”، للحصول في النهاية على أفضل فراخ مشوية في البيت يمكن تقديمها في العزائم، وايضًا في جميع المناسبات المختلفة، الجدير بالذكر أن الفراخ بشكل عام أحد الأطعمة المهمة للجميع حيث يعد من البروتينات التي تعود بالفائدة على الجسم.

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي

يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الأمهات تبحث عن طريقة تحضير الفراخ المشوية في البيت؛ حيث تعد صحية وذلك لإحتوائها على نسبة قليلة من الدهون الضارة والتي تسبب السمنة بالإضافة إلى إكتساب طعم ألذ.

فرخة واحدة متوسطة الحجم حتى يتم تسويتها سريعًا.

إحضار قطعتين من البصل متوسطة الحجم مع بشرها لإستخلاص المياة منها.

كوب من ماء البصل.

ملعقة من بودرة البصل وأخرى من الثوم البودرة.

اربع ملاعق كبار من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

ملعقتين من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

أربع ملاعق من اي نوع زيت نباتي.

ملعقة من الشطة.

رشة من السكر بسيطة.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

مكونات عمل الفراخ المشوية

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قومي بغسل الفرخة جيدًا وهي كاملة لم يفضل تقطيعها في هذه الوصفة.

يتم نقعها أيضًا في مقدار من الخل والملح.

الان قومي بفتح الفرخة والضغط عليها من الظهر، وذلك للعمل على فردها.

استخدمي السكينة وقومي بعمل بعض الفتحات في الفرخة.

الان احضري طبق عميق واضيفي بداخله البصل والبصل البودرة والثوم البودرة.

اخلطي المكونات حتى تتجانس وتختلط جيدًا.

أضيفي كل التوابل التي تم تجهيزها الآن، واخلطيها جيدًا.

قومي الان بإضافة الكاتشب المكونات.

أضيفي السكر إلى المكونات، والخل الابيض.

هكذا أصبحت التتبيلة جاهزة.

قومي بإضافة التتبيلة بداخل الفرخة جيدًا.

قومي بحشو كل الفتحات بها الآن.

غلفيها بورق فويل ثم ادخليها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

قومي الان بإخراجها من الثلاجة وضعيها على صينية، واتركيها في الفرن حتى تنضج من أسفل.

ثم ضعيها تحت الشواية حتى تنضج من كل الاتجاهات.

مكونات تحضير الفراخ المشوية في البيت