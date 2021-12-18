أسهل طريقة لعمل الشوكولاتة الباونتي في البيت زي الجاهزة الغير مكلفة

تعتبر الشوكولاتة الباونتي من أشهر أنواع الحلويات التي يحبها جميع الأطفال والكبار أيضاً، وتعتمد في تحضيرها على جوز الهند، ومن الجدير ذكره أنها بدأت في الولايات المتحدة وكندا، وبعد ذلك انتشرت إلى دول العالم كله، وبسبب رغبة الأمهات في الحفاظ على صحة أولادهم ترغب في تحضير الحلويات في البيت، وذلك لضمان مصدر مكوناتها وتقليل السكريات التي تسبب مخاطر كثيرة لصحتهم، وسوف ننشر لكم طريقة التحضير بأقل المكونات الغير مكلفة في البيت.

مكونات عمل الشوكولاتة الباونتي في البيت

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

4 كوب من جوز الهند المبشور الناعم.

علبة كبيرة الحجم من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من النشا.

نصف كيلو من الشوكولاتة.

رشة صغيرة من الملح.

أولاً نحضر طبق عميق ونضع به الحليب المحلى والنشا وجوز الهند والملح، ونقلب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على خليط عجينة شوكولاتة.

ونقوم بتشكيل العجينة بعد ذلك على هيئة مستطيل باستخدام الأصابع، ثم نقوم برصها في صينية بها ورق زبدة لكي لا يحدث الالتصاق.

ندخلها بعد ذلك إلى الثلاجة ونتركها حتى تتماسك، وبعد ذلك نبدأ في تحضير الشوكولاتة.

في قدر كبير وعميق نضع ماء حتى الربع، ثم نضعه على نار هادئة، ونتركه حتى يسخن.

بعد ذلك نقوم بعمل حمام ماء ساخن للشوكولاتة، وذلك من خلال وضعها في وعاء على وعاء الماء، بشرط ألا يلمس الماء.

نقلب الشوكولاتة جيداً حتى تمام الذوبان، ثم نرفعها من على النار.

نضع قطع الباونتي بصوص الشوكولاتة ونغطيها بالكامل، ثم نضعها على ورق زبدة، وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تجف وتتماسك.

طريقة تحضير الشوكولاتة الباونتي بالخطواتنصائح لضمان نجاح الشوكولاتة الباونتي في البيت

للحصول على شوكولاتة باونتي في البيت زي الجاهزة تماماً، يجب اتباع ما يلي: