مشروبات طبيعية قوية للتخلص من الكحة ونزلات البرد الشديدة كوب واحد وانسي البرد

فصل الشتاء من أكثر فصول السنة التي يعاني منها جميع الناس من أدوار البرد مثل الكحة، حيث تعتبر الكحة من أشد أدوار البرد التي يعاني منها جميع الناس سواء الكبار أو الصغار لأنها متعبة للغاية، و نلاحظ أن للكحة العديد من الأنواع يوجد منها الجافة أو النوع الآخر و هو كتمان اللعاب في منطقة الصدر مما يعمل على التعب الشديد، لذلك نجد الغالبية العظمى من الناس يقومون بشراء بعض الأودية المستخدمة في علاج الكحة، حيث تعتبر هذه الأدوية من أكثر الإستخدامات و الشائعة التي تعمل الغالبية العظمى من الناس بإستخدامها عند المعاناة من أللام الكحة، و يعتقد الكثير من الناس أن عند إستخدام و تناول هذه الأودية أن لها القدرة على زوال أللام الكحة نهائيا والتخلص منها و القضاء عليها، علي الرغم من أن الأودية من المحتمل على أن تعمل على تهيج الحكة و تزيد التعب، و لكن علينا بأن نلجأ إلى تناول بعض المشروبات الساخنة الطبيعية مثل الأعشاب و الحلبة و اليانسون و الليمون بالعسل و غيرها من المشروبات الأخري المتعددة المستخدمة في علاج الكحة والقضاء عليها نهائيا.

خلطة لعلاج الكحة

المكونات

خمسة أوراق من ورق الجوافة.

ثلاث حبات من لبان الدكر.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الحلبة.

كوب واحد من الماء

أحضري إناء متوسط الحجم ونظيف وضعي بالكوب الذي تعملين على تناول هذه الخلطة به قومي بملئه بالماء وضعيها في الإناء ثم ضعيه على نار عالية الحرارة.

بعد وضع الماء في هذا الإناء قومي بإضافة خمسة أوراق من ورق الجوافة مع ثلاث حبات من لبان الدكر مع ملعقة واحدة صغيرة من الحلبة و قومي بتقليب هذه المكونات في الإناء جيدا و اتركيها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك أحضري كوب نظيف، و عند غليان هذه الخلطة قومي برفعها من على النار ثم أحضري مصفاة و قومي بتفريغ الخلطة من الإناء إلى الكوب بإستخدام المصفاة الصغيرة.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض أو ضيفي أكثر من ملعقة على خسب رغبتك و عليكي بتقليب العسل جيدا في هذه الخلطة ثم عليكي بتناولها هي و ساخنة حتى تتمكني من القضاء على الكحة نهائيا، و بعد تناول هذه الخلطة سوف تنبهرين بالنتيجة الفعالة من تناول كوب واحد من الخلطة والقضاء على الكحة نهائيا من أول مرة من تناولها.

طريقة التحضير