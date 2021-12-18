افضل طرق عمل الارز مع السمك بعدة وصفات رهيبة وخطيرة سهلة وشهية

يعتبر طبق الأرز مع السمك من الوجبات الهامة والضرورية. والتى تحتوى على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والتى لا غنى عنها نهائيا. وهو من الاطعمة المفضلة والشهيرة وعليها اقبال كبير من مختلف الفئات. ويتميز الارز بالسمك أنه من المأكولات البحرية والسهلة والسريعة. وتختلف طرق اعداد الارز مع السمك بأنواعه. وسوف نقدم افضل طرق عمل الأرز مع السمك بخطوات سهلة فى الخطوات التالية طريقة الارز البنى مع السمك طريقة الارز البنى مع السمك المكونات والمقادير مكونات الارز كيلو من الارز.

بصلتان كبيرة مفرومة .

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كذلك ملعقة من الكمون.

خمس معالق من الزيت للأرز. مكزنات السمك . كذلك كيلو من السمك اوحسب الرغبة.

كوب ونصف من الدقيق.

ايضا كوب من البقسماط .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الملح. مكونات الارزمكزنات السمك مكونات الحشو والتتبيلة ثم ملعقة كبيرة من الكمون.

خمس فصوص ثوم مفروم

ثلاث قرون من الفلفل الاخضر مفرومة او قطع ناعمة.

. ملعقة من الكزبرة.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

ملعقة بهارات سمك.

نصف ملعقة من الشطة حسب الرغبة. طريقة التحضير مكونات الحشو والتتبيلةطريقة التحضير خلط المكونات جيدا معا حتى تتجانس وتصبح مزيج . طريقة التحضير اللازمة تنظيف السمك وغسله جيدا. ثم وضعة فى مكونات التتبيلة مع تقليبة جيدا فى التتبيلة

.ثم ترك السمك مدة ساعة على الاقل فى التتبيلة.

فى وعاء اخر وضع الدقيق والبقسماط وخلطهم جيدا.

ثم وضع السمك بعد اخراجة من التتبيلة فى خليط الدقيق وتقليبهم جيدا .

رفع السمك من الخليط وتنظيفة من الخليط ثم عمل شقوق بسيطة فى السمك واعادة غمسة فى الخليط.

رفع السمك من الخليط ثم وضع مقلاة على النار ووضع كمية مناسبة من الزيت للقلى حتى يسخن .

وضع السمك فى المقلاة والتقليب حتى يتحول الى اللون الذهبى البنى.

رفع السمك من المقلاة ويوضع فى مصفاة . طريقة التحضير اللازمة طريقة عمل الارز وضع وعاء على نار متوسطة لعمل الارز يتم وضع الزيت ثم البصل والثوم .

التقليب حتى يكون لونهما بنى ثم اضافة الفلفل الاسود والملح والكمون .

ثم وضع الارز والتقليب ثلاث دقائق بعد ذلك اضافة الماء يغطى الارز.

.يترك الارز على نار متوسطة حتى النضح ثم يرفع من على النار.

لعمل الارز الاحمر يتم اضافة حبتان طماطم مفرومة مع ملعقتان معجون طماطم على البصل. ثم اضافة الارز.

سوف يتم تناول باقى الوصفات فى مقال اخر. يرجى المتابعة وابداء تعليقاتكم . طريقة عمل الارز الوسوم

يعتبر طبق الأرز مع السمك من الوجبات الهامة والضرورية. والتى تحتوى على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والتى لا غنى عنها نهائيا. وهو من الاطعمة المفضلة والشهيرة وعليها اقبال كبير من مختلف الفئات. ويتميز الارز بالسمك أنه من المأكولات البحرية والسهلة والسريعة. وتختلف طرق اعداد الارز مع السمك بأنواعه. وسوف نقدم افضل طرق عمل الأرز مع السمك بخطوات سهلة فى الخطوات التالية طريقة الارز البنى مع السمك طريقة الارز البنى مع السمك المكونات والمقادير مكونات الارز كيلو من الارز.

بصلتان كبيرة مفرومة .

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

كذلك ملعقة من الكمون.

خمس معالق من الزيت للأرز. مكزنات السمك . كذلك كيلو من السمك اوحسب الرغبة.

كوب ونصف من الدقيق.

ايضا كوب من البقسماط .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الملح. مكونات الارزمكزنات السمك مكونات الحشو والتتبيلة ثم ملعقة كبيرة من الكمون.

خمس فصوص ثوم مفروم

ثلاث قرون من الفلفل الاخضر مفرومة او قطع ناعمة.

. ملعقة من الكزبرة.

ثلاث معالق من عصير الليمون.

ملعقة بهارات سمك.

نصف ملعقة من الشطة حسب الرغبة. طريقة التحضير مكونات الحشو والتتبيلةطريقة التحضير خلط المكونات جيدا معا حتى تتجانس وتصبح مزيج . طريقة التحضير اللازمة تنظيف السمك وغسله جيدا. ثم وضعة فى مكونات التتبيلة مع تقليبة جيدا فى التتبيلة

.ثم ترك السمك مدة ساعة على الاقل فى التتبيلة.

فى وعاء اخر وضع الدقيق والبقسماط وخلطهم جيدا.

ثم وضع السمك بعد اخراجة من التتبيلة فى خليط الدقيق وتقليبهم جيدا .

رفع السمك من الخليط وتنظيفة من الخليط ثم عمل شقوق بسيطة فى السمك واعادة غمسة فى الخليط.

رفع السمك من الخليط ثم وضع مقلاة على النار ووضع كمية مناسبة من الزيت للقلى حتى يسخن .

وضع السمك فى المقلاة والتقليب حتى يتحول الى اللون الذهبى البنى.

رفع السمك من المقلاة ويوضع فى مصفاة . طريقة التحضير اللازمة طريقة عمل الارز وضع وعاء على نار متوسطة لعمل الارز يتم وضع الزيت ثم البصل والثوم .

التقليب حتى يكون لونهما بنى ثم اضافة الفلفل الاسود والملح والكمون .

ثم وضع الارز والتقليب ثلاث دقائق بعد ذلك اضافة الماء يغطى الارز.

.يترك الارز على نار متوسطة حتى النضح ثم يرفع من على النار.

لعمل الارز الاحمر يتم اضافة حبتان طماطم مفرومة مع ملعقتان معجون طماطم على البصل. ثم اضافة الارز.

سوف يتم تناول باقى الوصفات فى مقال اخر. يرجى المتابعة وابداء تعليقاتكم . طريقة عمل الارز

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