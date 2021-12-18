خلطة المحشي المصرية الجبارة تعرفوا على طريقة تحضيرها وأصولها على طريقة أمهاتنا وجداتنا من خلال هذا المقال، فمن منا لا يحب المحشي أشهر وألذ أكلة من الأكلات المصرية المعروفة منذ القدم، وتتداول مع مرور الأجيال والأيام وتتفنن بها كل ربة منزل حيث يتم نقل سر خلطة المحشي مع الجدات لتصل إلى البنات لتظل خلطة المحشي محتفظة بمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، وهناك الكثير والكثير من وصفات خلطة المحشي وطرق عديدة لتحضير المحشي ولكنها جميعًا تعطينا نفس المذاق الرائع من المحشي مع العلم أن المذاق يتوقف فقط على سر خلطة المحشي وإليكم طريقة عمل المحشي مثل الجدات.

خلطة المحشي المصرية الجبارة

يتم تحضير خلطة المحشي المصرية للحصول على مذاق رائع لا يقاوم من خلال المقادير التالية:

أربعة أكواب أرز أبيض مغسول.

حزمتين من الشبت والبقدونس الطازج النظيف.

حزمتين من الكزبرة الخضراء.

ملعقتين كزبرة بودرة مجففة بحجم صغير.

حبة بصل حجمها كبير.

حبة بصل حجمها كبير. ملعقتين من البهارات بحجم صغير.

ست حبات من الطماطم لها حجم متوسط.

نصف ملعقة كمون بودرة بحجم صغير.

ثلاثة ملاعق ملح طعام حجم كبير.

نصف كوب زيت نباتي يفضل زيت الذرة.

ملعقة من الثوم المفروم حجمها صغير.

نصف ملعقة فلفل أسمر بودرة حجمها صغير.

نبدأ بتقطيع حزم الورقيات إلى حجم صغير. يتم غسل حبات الأرز الأبيض جيدًا وتصفيته من الماء قبل إضافة حبة البشرة المبشورة إليه. نأخذ الشبت والكزبرة والبقدونس المفروم لإضافته إلى الأرز مع التقليب الجيد. نضع الخليط على جنب لحين ضرب الطماطم في الخلاط مع إضافة الثوم المفروم ومقدار بسيط ماء لها لنحصل على صلصة المحشي. يتم صب الصلصة على الأرز ووضع جميع التوابل المتبقية وفي النهاية نضيف الزيت ونقلب لمرة واحدة أخير لضمان مزج كافة المكونات. ويتم استخدام خلطة المحشي لحشو ما نشاء بالهناء والشفاء، وبذلك قدمنا لكم خلطة المحشي المصرية الجبارة تعرفوا على طريقة تحضيرها وأصولها على طريقة أمهاتنا وجداتنا من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني وستعجبكم هذه الطريقة للغاية.

خطوات تحضير خلطة المحشي السرية