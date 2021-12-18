بتتبيلة وخلطة سرية اعملي برجر الفراخ الاقتصادي بطعم لذيذ وطريقة مميزة زي المطاعم

البرجر يعد من الأكلات التي يعشق تناولها جميع الناس وبالتحديد صغار السن لأن كل الأطفال يعشقون تناول الوجبات السريعة حيث أن البرجر يعتبر من ضمن هذه الوجبات، ومن الممكن أن نقوم بعمل البرجر باللحمة أو بالدجاج فكلاهما يتميزان بمذاق رائع ولذيذ ولكن الذي يمكن تناوله بكثرة من قبل العديد من الأشخاص هو برجر الدجاج وغالبا يفضل كل الناس تناول البرجر في سندويتشات فهو مناسب في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء.

وعادة يقدم بجانبه البطاطس المقلية والسلطة وأي نوع من المشروبات الباردة، فنجد أن معظم الناس يقومون بشراء برجر الدجاج أو السندويتشات من المطاعم حيث أنه يباع بأعلي الأسعار في حين عندما نقوم بعمله في البيت لا يكلف كثيرا لذلك تقوم كل الأمهات بعمل هذا البرجر في المنزل بطريقة صحية ومكوناته بسيطة جدا.

نصف كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كوب واحد صغير من البقسماط الناعم.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري والكركم.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

يتم تجهيز نصف كيلو من صدور الفراخ ثم يتم غسلها جيدا بالماء والملح وبعد ذلك يتم تقطيعها علي شكل مكعبات متوسطة الحجم ثم نقوم بفرمها بطريقة جيدة حتي تكون ناعمة جدا.

وبعد ذلك نضع الفراخ المفرومة في طبق مناسب ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونضع أيضا ربع ملعقة صغيرة من الكاري والكركم، وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.

ثم نقوم بعجن كل المكونات جيدا مع الفراخ المفرومة وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز طبق ونضع به بيضة واحدة ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خفقها جيدا ونحضر طبق آخر ونضع به كمية من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا ونضيف الكاري والكركم والثوم البودر والبصل البودر وبهارات الفراخ والملح والفلفل الأسود ثم يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نحضر طاسة عميقة وبها كمية مناسبة من الزيت وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة برجر الدجاج علي شكل أقراص ويتم وضعها في خليط البيض ثم نضعها في خليط الدقيق وبعد ذلك نضعها في الزيت السخن ونتركها حتي يتغير لونها ثم يتم إخراجها من الزيت وتقديمها.

مكونات عمل برجر الدجاجطريقة عمل برجر الدجاج