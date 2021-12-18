بعجينة طرية وخفيفة أعملي الكريب في المنزل بطريقة سريعة ومظبوطة وناجحة 100%

يعد الكريب نوع من أنواع الفطائر والمعجنات التي تتميز بطعم لذيذ ورائع فهو سهل جدا في تحضيره حيث أن عجينة الكريب من أسهل المعجنات سواء في عملها أو في المكونات التي تحتوي عليها فهي تكون عبارة عن عجينة سائلة ولا نستخدم الإيد في عجنها بل يمكننا أن نستعمل مضرب السلك، فقد يوجد للكريب عدة أشكال لتقديمه فمن الممكن أن يكون علي شكل إسطواني أو يكون علي شكل مثلث فمنه الحجم الصغير والحجم الكبير. مكونات عمل عجينة الكريب المقرمش كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل عجينة الكريب المقرمش نقوم بتجهيز إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضع بيضة واحدة وكوب واحد من الماء وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم نقوم بوضع ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا وبعد ذلك نضيف كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون الدقيق منخول حتي يكون الكريب هش، ثم يتم عجن كل المكونات مع بعض بإستخدام مضرب السلك ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة سائلة وبدون أي تكتلات وإذا كنتي تريدي بعمل الكريب الحلو يمكنك أن تضيفي رشة من الفانيليا البودر.

وبعد ذل نترك العجينة قليلا حوالي خمسة عشر دقيقة لكي ترتاح ثم نقوم بتجهيز طاسة مسطحة ويتم دهنها نصف ملعقة صغيرة من الزيت أو الزبدة ونضعها علي النار بشرط أن تكون هادئة جدا، ثم يتم تجهيز كوب كبيرونأخذ كمية من عجينة الكريب ونضعها في الطاسة ونتركها حتي يكون لونها ذهبي من الوجهين.

وبعد إنتهاء كمية العجينة يتم تحضير الحشوة المرغوب فيها ثم نقوم بوضع الحشوة علي الكريب ويتم لفها حتي تكون علي شكل إسطواني ونضعها في صينية مناسبة ثم نقوم بإدخالها في الفرن ونتركها لكي يتغير لونها وبعد ذلك يتم تقديمها. مكونات عمل عجينة الكريب المقرمشطريقة عمل عجينة الكريب المقرمش الوسوم

يعد الكريب نوع من أنواع الفطائر والمعجنات التي تتميز بطعم لذيذ ورائع فهو سهل جدا في تحضيره حيث أن عجينة الكريب من أسهل المعجنات سواء في عملها أو في المكونات التي تحتوي عليها فهي تكون عبارة عن عجينة سائلة ولا نستخدم الإيد في عجنها بل يمكننا أن نستعمل مضرب السلك، فقد يوجد للكريب عدة أشكال لتقديمه فمن الممكن أن يكون علي شكل إسطواني أو يكون علي شكل مثلث فمنه الحجم الصغير والحجم الكبير. مكونات عمل عجينة الكريب المقرمش كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل عجينة الكريب المقرمش نقوم بتجهيز إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضع بيضة واحدة وكوب واحد من الماء وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم نقوم بوضع ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا وبعد ذلك نضيف كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون الدقيق منخول حتي يكون الكريب هش، ثم يتم عجن كل المكونات مع بعض بإستخدام مضرب السلك ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة سائلة وبدون أي تكتلات وإذا كنتي تريدي بعمل الكريب الحلو يمكنك أن تضيفي رشة من الفانيليا البودر.

وبعد ذل نترك العجينة قليلا حوالي خمسة عشر دقيقة لكي ترتاح ثم نقوم بتجهيز طاسة مسطحة ويتم دهنها نصف ملعقة صغيرة من الزيت أو الزبدة ونضعها علي النار بشرط أن تكون هادئة جدا، ثم يتم تجهيز كوب كبيرونأخذ كمية من عجينة الكريب ونضعها في الطاسة ونتركها حتي يكون لونها ذهبي من الوجهين.

وبعد إنتهاء كمية العجينة يتم تحضير الحشوة المرغوب فيها ثم نقوم بوضع الحشوة علي الكريب ويتم لفها حتي تكون علي شكل إسطواني ونضعها في صينية مناسبة ثم نقوم بإدخالها في الفرن ونتركها لكي يتغير لونها وبعد ذلك يتم تقديمها. مكونات عمل عجينة الكريب المقرمشطريقة عمل عجينة الكريب المقرمش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة طرية وخفيفة أعملي الكريب في المنزل بطريقة سريعة ومظبوطة وناجحة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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