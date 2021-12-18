معجزة ملعقة القرنفل السحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار تمتعي بإبتسامة هوليود من أول مرة

يعد إصفرار الأسنان من ضمن المشاكل الكبيرة التي تواجه كل فتاة أو إمرأة حيث أنها تعطي مظهر غير مرغوب فيه ويؤثر أيضا علي الشكل العام بالنسبه للوجه وغير ذلك أن وجود الجير المتراكم بالأسنان يعتبر من ضمن المشكلات أيضا لأنه السبب في حدوث رائحة كريهة بالفم، فكل هذا يؤثر علي نفسية الفتاة لأن إصفرار الأسنان لا يمنح الثقة بالنفس بل يجعل الفتاة تشعر بالخجل ولإزالة هذا الإصفرار تقوم بعض الفتيات بإستخدام معجون الأسنان، ولكنه غير كافي لإخفاء هذا اللون أو إزالة الجير المتراكم، ومن المعروف أن تظهر الأسنان باللون الأصفر عندما يتم تناول مشروب الشاي أو القهوة بشكل كثير.

وأيضا كثرة شرب السجاير تؤثر علي لون الأسنان ولكن الجير قد يتراكم بسبب عد الإنتظام في غسل الأسنان مرتين يوميا وخاصة يتراكم هذا الجير عند عدم غسل الأسنان بالمعجون قبل النوم لذلك توجد رائحة غير محببة، فقد يوجد عدد من الفتيات يقومون بإستشارة طبيب الأسنان لتبييض الأسنان وتلميعها ولكن هذا من أكثر الأشياء سيئة الإستخدام علي الأسنان لأن هذه الأجهزة غير مفيدة عليها وتظهر الآثار السلبية بعد مرور فترة من الوقت، ولكن لتبييض الأسنان بشكل طبيعي وبدون آثار سلبية لابد من إستخدام خلطات طبيعية.

فمن أقوي هذه الخلطات هي خلطة القرنفل السحرية ذات المفعول السريع حيث أنها يساعد علي القضاء علي الرائحة الكريهة وإزالة الجير المتراكم وتبييض الأسنان حيث تجعلها بمظهر جذاب ولامع لأن الأسنان من أكثر الأشياء التي تعطي الفتاة ثقة في نفسها وتجعلها تمتلك إبتسامة جميلة وهذا يحدث في خلال عدة أيام قليلة.

ملعقتان صغيرتان من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من القرنفل المطحون ويتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من خل التفاح وبعد ذلك يتم خلط كل المكونات مع بعضها جيدا.

وبعد ذلك يتم تجهيز فرشاة أسنان ويتم وضعها في هذا الخليط ثم نقوم بوضعها علي الأسنان ويتم غسلها بهذا الخليط وبعد ذلك نتركها علي الأسنان لمدة خمس دقائق فقط.

ثم يتم غسل الأسنان بالماء الفاتر ولابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم وبعد مرور إسبوعان فقط سوف تحصلي علي أسنان بيضاء ولامعة.

مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنانطريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان