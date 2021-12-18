سر نجاحها مثل الحلواني طريقة عمل البسبوسة المرملة الطرية بمقادير سهلة وطعم لذيذ

تعد البسبوسة من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تكون مشهورة في الوطن العربي بأكمله فهي من أكثر الحلويات التي تمتلك مكانة مميزة من بين باقي أنواع الحلويات حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ ولها قوام رملي وناعم يعشقه كل الناس كبار أو صغار، فعادة يقومون بشراؤها من محلات الحلويات نظراً لطعمها الرائع وكثرة تناولها من قبل الناس. مكونات عمل البسبوسة الطرية كوبان كبيران من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من السمنة.

كوب واحد كبير من الزبادي.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر.

كمية من الفول سوداني.

مكونات الشربات هي كوب كبير من السكر وكوب كبير ونصف من الماء وملعقة كبيرة من الزبدة وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل البسبوسة الطرية نحضر وعاء عميق وكبير ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ثم نضيف كوب واحد كبير من السمنة بشرط أن تكون السمنة مذابة وبعد ذلك يتم مزج دقيق السميد مع السمنة جيدا ثم نضع نصف كوب كبير من السكر وكوب واحد كبير من الزبادي وخمس ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثم نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها ليتم الحصول علي قوام رملي ويكون الخليط متجانس وبعد ذلك يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة ثم يتم وضع البسبوسة بها ونقوم بفردها جيدا ثم نضيف عليها كمية من الفول سوداني ويتم الضغط عليه.

وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن ولكن لابد من تشغيل الفرن قبل العمل في البسبوسة حتي يتم تسخينها ونقوم بتشغيلها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونترك الصيبنية في الفرن حوالي خمسة وعشرون دقيقة أو عندما يكون لونها ذهبي فاتج أو غامق فهذا علي حسب الرغبة.

وفي هذا الوقت نقوم بتحضير الشربات فنقوم بوضع إناء علي النار وبه كوب كبير ونصف من الماء ونضيف إليه كوب واحد كبير من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعه من علي النار وعندما يبرد يتم إضافته علي البسبوسة وهي ساخنة. مكونات عمل البسبوسة الطريةطريقة عمل البسبوسة الطرية الوسوم

تعد البسبوسة من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تكون مشهورة في الوطن العربي بأكمله فهي من أكثر الحلويات التي تمتلك مكانة مميزة من بين باقي أنواع الحلويات حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ ولها قوام رملي وناعم يعشقه كل الناس كبار أو صغار، فعادة يقومون بشراؤها من محلات الحلويات نظراً لطعمها الرائع وكثرة تناولها من قبل الناس. مكونات عمل البسبوسة الطرية كوبان كبيران من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من السمنة.

كوب واحد كبير من الزبادي.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر.

كمية من الفول سوداني.

مكونات الشربات هي كوب كبير من السكر وكوب كبير ونصف من الماء وملعقة كبيرة من الزبدة وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل البسبوسة الطرية نحضر وعاء عميق وكبير ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ثم نضيف كوب واحد كبير من السمنة بشرط أن تكون السمنة مذابة وبعد ذلك يتم مزج دقيق السميد مع السمنة جيدا ثم نضع نصف كوب كبير من السكر وكوب واحد كبير من الزبادي وخمس ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثم نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها ليتم الحصول علي قوام رملي ويكون الخليط متجانس وبعد ذلك يتم تجهيز صينية ونقوم بدهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة ثم يتم وضع البسبوسة بها ونقوم بفردها جيدا ثم نضيف عليها كمية من الفول سوداني ويتم الضغط عليه.

وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الفرن ولكن لابد من تشغيل الفرن قبل العمل في البسبوسة حتي يتم تسخينها ونقوم بتشغيلها علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونترك الصيبنية في الفرن حوالي خمسة وعشرون دقيقة أو عندما يكون لونها ذهبي فاتج أو غامق فهذا علي حسب الرغبة.

وفي هذا الوقت نقوم بتحضير الشربات فنقوم بوضع إناء علي النار وبه كوب كبير ونصف من الماء ونضيف إليه كوب واحد كبير من السكر وملعقة واحدة كبيرة من الزبدة وملعقتان صغيرتان من عصير الليمون ونتركه علي النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعه من علي النار وعندما يبرد يتم إضافته علي البسبوسة وهي ساخنة. مكونات عمل البسبوسة الطريةطريقة عمل البسبوسة الطرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاحها مثل الحلواني طريقة عمل البسبوسة المرملة الطرية بمقادير سهلة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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