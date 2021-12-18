دلكي بملعقة شوفان بشرتك الدهنية وتخلصي من الدهون والجلد الميت نهائياً لبشرة صافية ومنورة

يوجد عدد كبير من الفتيات يتمتعون ببشرة دهنية فهي تعد من أنواع البشرة الجذابة والمميزة ولكن أحيانا قد نجد سلبيات في هذه البشرة وتحدذ تلك السلبيات عندما تفرز البشرة كميات كبيرة من الزيوت، فهذه الزيوت قد تتسبب في ظهور الكثير من المشاكل المختلفة والتي تعاني منها الفتيات ومن امثلة هذه المشاكل أنها قد تظهر على البشرة الرؤوس السوداء وحب الشباب والبثور فهما من أكثر الأشياء التي تؤثر على مظهر الوجه بشكل عام، ومن ناحية اخرى توجد العديد من الأسباب وراء التمتع ببشرة دهنية وهي العوامل الوراثية او عدم الإنتظام علي أنظمة غذائية مفيدة وصحية وكثرة القلق والتوتر وايضا حدوث خلل في الهرمونات، فقد توجد عدة نصائح للعناية والإهتمام بالبشرة الدهنية ومن ضمن هذه النصائح هي لابد من ترطيب البشرة بإستمرار مع مراعاة إستخدام نوع مرطب مناسب لنوع البشرة وتناول الغذاء المفيد الغني بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات. مكونات خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة عمل خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل ونضع ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض.

وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار هذه الخلطة يوميا.

ومن الممكن أن ننقدم لكي خلطة أخرى لتنظيف البشرة الدهنية وهي عبارة عن تجهيز طبق ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من القهوة وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، وبعد ذلك يتم خلط كل المكونات ثم يتم وضعها على البشرة ونتركها حتى يجف الخليط ثم نقوم بالتدليك على البشرة لإزالته ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب. مكونات خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنيةطريقة عمل خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية الوسوم

يوجد عدد كبير من الفتيات يتمتعون ببشرة دهنية فهي تعد من أنواع البشرة الجذابة والمميزة ولكن أحيانا قد نجد سلبيات في هذه البشرة وتحدذ تلك السلبيات عندما تفرز البشرة كميات كبيرة من الزيوت، فهذه الزيوت قد تتسبب في ظهور الكثير من المشاكل المختلفة والتي تعاني منها الفتيات ومن امثلة هذه المشاكل أنها قد تظهر على البشرة الرؤوس السوداء وحب الشباب والبثور فهما من أكثر الأشياء التي تؤثر على مظهر الوجه بشكل عام، ومن ناحية اخرى توجد العديد من الأسباب وراء التمتع ببشرة دهنية وهي العوامل الوراثية او عدم الإنتظام علي أنظمة غذائية مفيدة وصحية وكثرة القلق والتوتر وايضا حدوث خلل في الهرمونات، فقد توجد عدة نصائح للعناية والإهتمام بالبشرة الدهنية ومن ضمن هذه النصائح هي لابد من ترطيب البشرة بإستمرار مع مراعاة إستخدام نوع مرطب مناسب لنوع البشرة وتناول الغذاء المفيد الغني بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات. مكونات خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة عمل خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل ونضع ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض.

وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات حتي يتم الحصول علي خليط متجانس ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار هذه الخلطة يوميا.

ومن الممكن أن ننقدم لكي خلطة أخرى لتنظيف البشرة الدهنية وهي عبارة عن تجهيز طبق ونضع به ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من القهوة وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، وبعد ذلك يتم خلط كل المكونات ثم يتم وضعها على البشرة ونتركها حتى يجف الخليط ثم نقوم بالتدليك على البشرة لإزالته ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب. مكونات خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنيةطريقة عمل خلطة الشوفان لتنظيف البشرة الدهنية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكي بملعقة شوفان بشرتك الدهنية وتخلصي من الدهون والجلد الميت نهائياً لبشرة صافية ومنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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