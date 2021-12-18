تحضير كيكة أكواب الحرير الباردة بطعم رهيب وطريقة في منتهى السهولة، من خلال وصفتنا اليوم سوف نقوم بصنع نوع مدهش من أنواع الحلوى الباردة، حيث نقدم لكم طريقة عمل كيكة أكواب الحرير وهو كيك بارد سهل التحضير ولا يحتاج إلى فرن، كما أنه يتميز بطعم لذيذ في يجمع ما بين بين التشيز كيك والموس وكيكة الباندا؛ لذا فهو يستحق التجربة بالفعل. إليكي سيدتي طريقة تحضير كيكة أكواب الحرير بدون بيض وبدون فرن.

طريقة تحضير كيكة أكواب الحرير الباردة

يتكون كيك أكواب الحرير من عدة طبقات لتمنحك هذا الطعم المدهش، فالطبقة الأولى تتكون مقاديرها من 200 جرام من البسكويت، 4 ملاعق كبيرة من السكر، 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام، نصف كوب ماء، 4 ملاعق كبيرة زبدة. بينما الطبقة الثانية من أكواب الحرير فتتكون من باكيت كريم شانتيه بمقدار 150 جرام + 4 مكعبات جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة، كوب حليب بارد، كوب إلا ربع بسكويت شوكولاتة مطحون أو أي نوع بسكويت. أما مقادير الطبقة الثالثة من خليط الكيك فتتكون من نصف كوب كريمة ساخنة بمقدار 125 مل (يمكنك إستبدالها بحليب + ملعقة زبدة)، بالاضافة إلى نصف كوب شوكولاتة.

لتحضير الطبقة الأولى من أكواب الحرير سنختار إناء مناسب ونضيف إليه السكر والكاكاو مع إضافة الماء، ثم نخلط المكونات جيداً على البارد، وبعد ذلك نرفع الإناء على النار مع التقليب المستمر وعند تمام الذوبان نضيف الزبدة، ونتركهم ليتم غليان الخليط لمدة 3 دقائق حتى يثقل القوام ومن جانب آخر نحضر البسكويت ونقطعه قطع صغيرة، ونضعه في وعاء مع إضافة الصوص الذي تم تحضيره بعد أن برد ثم يتم التقليب جيداً، وبعد ذلك نحضر أكواب مناسبة سعتها 150 مل أو صينية بايركس ونضع أول طبقة بشكل متساوي ونتركهم جانباً حتى نحضر الطبقة الثانية.

كيك أكواب الحرير بطريقة سهلة

في وعاء نضيف الكريم شانتيه مع الحليب ثم نخفق بالمضرب الكهربائي حتى يثقل القوام، وبعد ذلك نضيف الجبن الكريمي ونتابع الخفق ثم نضيف مطحون بسكويت الشوكولاتة، ونخفق مرة أخيرة حتى يتجانس القوام ثم ندخلها للثلاجة حتى تتماسك. بعدها نحضر الطبقة الثالثة بإضافة القشطة الساخنة إلى قطع الشوكولاتة، وبعد دقيقتين نقلب بشكل مستمر لمدة 5 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي، وبعد ذلك نضع الكريمة في كيس حلواني ثم نضع طبقة منها في الأكواب، وبعد ذلك طبقة من صوص الشوكولاتة وبعدها طبقة من الكريمة ثم طبقة من الصوص وهكذا حتى يمتلئ الكوب، مع تساوي الوجه وتزيين الأكواب بالقليل من مطحون بسكويت الشوكولاتة ثم ندخلها للثلاجة لمدة ساعة، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.