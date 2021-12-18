بمكونين سحرين من المنزل تخصلي تماماً من قشرة الرأس نهائيا من اول استخدام

قشرة الرأس من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها ملايين الأشخاص من جميع دول العالم، لهذا يبحث الجميع عن وجود حل لتلك المشكلة، قشرة الرأس تعد من الأمراض الجلدية التي تؤدي إلى الاحتكاك و ظهور حبوب في فروة الرأس، لهذا يلجأ عدد كبير من الأشخاص إلى الذهاب إلى العيادات الطبية لوجود حل لهذه المشكلة، لذلك يا عزيزتي بحثنا لكم كثيراً حتي وجدنا الحل النهائي للقضاء على قشرة الرأس وتقوية فروة الرأس من أول استخدام، مكونات هذه الوصفة من المؤكد أنها متواجدة في جميع المنازل ونقوم باستخدامها كل يوم وسنقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة و طريقة استخدامها.

لن تتخيلي مكونات وصفتنا للقضاء على قشرة الرأس نهائيا من اول استخدام كما أن هذه الوصفة سوف تنظف فروة الرأس وتقوي بصيلة الشعر، مكونات الخلطة هي:

حبة من الطماطم.

عصير ليمونة كاملة.

هذه هي فقط مكونات وصفتنا للقضاء على قشرة الرأس نهائيا.

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا طبيعية و متواجدة في جميع المنازل، كما أن الليمون والطماطم يحتوي على الأملاح و الأحماض التي تساعد في القضاء على قشرة الرأس و الحشرات التي تتعلق في فروة الرأس، و طريقة تحضيرها هي:

أولاً حضري بولة صغيرة ثم قومي ببشر الطماطم بالمبشرة حتى يصبح قوامها ناعم.

بعد ذلك قومي بعصر ليمونة كبيرة على الطماطم المبشورة.

اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجا.

طريقة الاستخدام