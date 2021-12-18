ماسكات البشرة بشكل مريح أقوي الكريمات الرائعة وطرق تفتيح وتبييض البشرة والحصول على نتائج مذهلة

تفتيح البشرة وجعلها صافية خالية من التجاعيد أو الشوائب حلم جميع السيدات في مختلف المراحل العمرية، لما تسببه مشاكل البشرة من احراج للسيدات وشعور بعدم الثقة في النفس، مما يجعل من البحث عن الطريقة المثلى لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد أمر ضروري وهام يشغل تفكير معظم النساء، ونقدم اليوم أفضل الطرق لكي سيدتي من أجل الوصول لدرجة العناية القصوى بالبشرة، وستجعلك تتخلصين من تجاعيد البشرة وتجعلك تبدوا أصغر من سنك بعشرة سنين، وتتميز جميع الوصفات التي سوف نقدمها لكي اليوم بأن معظمها من مكونات طبيعية مفيدة جداً للبشرة وليس لها أي آثار جانبية خطيرة.

تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

نظراً للحياة العملية التي تؤثر بالسلب على البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس باستمرار و التلوث والأتربة على مدار اليوم، تحتاج كل سيدة إلى وسيلة فعالة وغير مكلفة من أجل الحفاظ على بشرتها نضرة ومشرقة وخالية من اى تجاعيد أو اسمرار في الجلد لذلك اليوم نقدم أفضل تجارب خبراء التجميل في الحصول على ماسك مثالي من أجل تسهيل مهمة العناية اليومية بالبشرة والوصول للنضارة والتفتيح الذي تحلمين بهم والقضاء على مشكلة التجاعيد باستخدام مكونات طبيعية مثل العسل والليمون والزبادي والعديد من المكونات الفعالة في التخلص من مشاكل البشرة.

تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بالعسل والليمون

يعطي العسل والليمون للبشرة نضارة غيرعادية ويقضى الاستعمال المنتظم لهم على الشوارب والاسمرار والتجاعيد، ويساعد العسل على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها، لوصفة العسل مع الليمون طبقي هذه الخطوات:

عصير ليمونة كبيرة يضاف عليها 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

يتم مزج الخليط بعد غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر

يتم تطبيق الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء البارد.

يتم عمل هذا الماسك على الوجه يوم بعد يوم لمدة 14 يوم .

تفتيح البشرة وازالة التجاعيد بالقهوة مع السكر

يساعد هذا الماسك على القضاء على التجاعيد واعطاء نتائج مذهله، حيث يعمل إضافة السكر على القهوة في عمل ماسك طبيعي مقشر للبشرة يساعد في تجديد الخلايا والتخلص من النمش والبقع والتجاعيد بالإضافة إلى أن هذه المكونات متواجده في أغلب المنازل مما يجعله ماسك موفر للغاية بالرغم على فاعليته الكبيرة في تفتيح البشرة.

ماسك القهوة مع السكر

المكونات

قهوة.

سكر بني.

زيت جوز الهند.

قرفة.

الطريقة

يتم إضافة ثلاثة من الملاعق صغيرة من زيت جوز الهند في وعاء على النار لمدة خمسة عشر ثانية لتدفئته ثم ارفعيه واتركيه حتى يبرد.

نضيف ربع كوب من القهوة المطحونة مع ربع كوب من السكر البني مع نصف ملعقة من القرفة جيدا في وعاء.

ضعي زيت جوز الهند مع الخليط ثم ضيفي مرة أخرى جيدا في نفس الوعاء.

اضيفي الماسك على وجهك وافركيها جيدا بحركات دائرية لبضع دقائق.

يغسل وجهك بالماء الفاتر.