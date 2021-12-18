تكاية سحرية في تحضير وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل هيبقى زي الحرير

وصفة فرد الشعر بالنشا من الوصفات الرائعة التي يبحث عنها العديد من النساء، حيث أن الشعر يعبر تاج المرأة والذي يمنحها مظهر جميل وجذاب، وأغلبهن يرغبن في شعر حرير ومفرود وناعم، وبدلًا من استعمال المنتجات الكيميائية، هناك العديد من الوصفات الطبيعية غير المكلفة، ولعل من أبرزها وصفة النشا لفرد الشعر، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة تحضيرها ومكوناتها.

تحضير وصفة النشا لفرد الشعر

هناك العديد من الوصفات التي يدخل فيها النشا لفرد الشعر، وإليك أبرز تلك الوصفات:-

النشا وحليب جوز الهند وزيت الزيتون والليمون

يمكن لهذه الطريقة أن تصعد الشعر المموج، لكن ليس الشعر المموج جدًا؛ لاحتوائه على حليب جوز الهند الغني بالدهون والألياف والعناصر الغذائية، وكذلك فيتامين هـ وزيت الزيتون البكر الممتاز لترطيب الشعر، يجب مراعاة أن هذه الطريقة تحتوي على عصير الليمون، لذلك فهي غير مناسبة لتلوين الشعر لأن تتسبب حموضة الليمون في تلاشي لون الشعر بسرعة، والطريقة هي:

مكونات وصفة النشا

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون البكر الممتاز.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات.

قبعة الاستحمام.

مجفف الشعر الكهربائي.

طريقة تحضير وصفة النشا

طريقة تحضير وصفة النشا سهلة جدًا ولا تستغرق وقتًا طويلًا، وإليك الخطوات:-