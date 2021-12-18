تكاية سحرية في تحضير وصفة النشا لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل هيبقى زي الحرير

وصفة فرد الشعر بالنشا من الوصفات الرائعة التي يبحث عنها العديد من النساء، حيث أن الشعر يعبر تاج المرأة والذي يمنحها مظهر جميل وجذاب، وأغلبهن يرغبن في شعر حرير ومفرود وناعم، وبدلًا من استعمال المنتجات الكيميائية، هناك العديد من الوصفات الطبيعية غير المكلفة، ولعل من أبرزها وصفة النشا لفرد الشعر، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة تحضيرها ومكوناتها.تحضير وصفة النشا لفرد الشعر
هناك العديد من الوصفات التي يدخل فيها النشا لفرد الشعر، وإليك أبرز تلك الوصفات:-النشا وحليب جوز الهند وزيت الزيتون والليمون
يمكن لهذه الطريقة أن تصعد الشعر المموج، لكن ليس الشعر المموج جدًا؛ لاحتوائه على حليب جوز الهند الغني بالدهون والألياف والعناصر الغذائية، وكذلك فيتامين هـ وزيت الزيتون البكر الممتاز لترطيب الشعر، يجب مراعاة أن هذه الطريقة تحتوي على عصير الليمون، لذلك فهي غير مناسبة لتلوين الشعر لأن تتسبب حموضة الليمون في تلاشي لون الشعر بسرعة، والطريقة هي:
مكونات وصفة النشا
- كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون البكر الممتاز.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات.
- قبعة الاستحمام.
- مجفف الشعر الكهربائي.
طريقة تحضير وصفة النشا
طريقة تحضير وصفة النشا سهلة جدًا ولا تستغرق وقتًا طويلًا، وإليك الخطوات:-
- يُمزج حليب جوز الهند وزيت الزيتون البكر في قدر.
- اخلطي النشا وعصير الليمون في وعاء، واصنعي خليطًا ناعمًا ورقيقًا (مثل الطين السائل).
- أضيفي مزيج النشا وعصير الليمون إلى حليب جوز الهند وخليط زيت الزيتون البكر الممتاز.
- ضعي المزيج على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب؛ اصنعي خليطًا كثيفًا (مثل البلسم المعبأ).
- نرفع المزيج عن النار ونتركه يبرد قليلاً.
- انشر الخليط على الشعر مع التأكد من تغطية الشعر جيداً بالمزيج.
- قم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام، ثم قم بتسخينه بمجفف الشعر أو بمنشفة ساخنة؛ قم بتدفئة الشعر، مما يساعد على استرخاء تموجات الشعر.
- اغسلي شعرك بشامبو خفيف وماء دافئ، ثم ضعي بلسمًا عميقًا على شعرك.
- مشطي شعرك بمشط ذو أسنان رفيعة ومشط شعرك وفرده.
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وصفة فرد الشعر بالنشا من الوصفات الرائعة التي يبحث عنها العديد من النساء، حيث أن الشعر يعبر تاج المرأة والذي يمنحها مظهر جميل وجذاب، وأغلبهن يرغبن في شعر حرير ومفرود وناعم، وبدلًا من استعمال المنتجات الكيميائية، هناك العديد من الوصفات الطبيعية غير المكلفة، ولعل من أبرزها وصفة النشا لفرد الشعر، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة تحضيرها ومكوناتها.تحضير وصفة النشا لفرد الشعر
هناك العديد من الوصفات التي يدخل فيها النشا لفرد الشعر، وإليك أبرز تلك الوصفات:-النشا وحليب جوز الهند وزيت الزيتون والليمون
يمكن لهذه الطريقة أن تصعد الشعر المموج، لكن ليس الشعر المموج جدًا؛ لاحتوائه على حليب جوز الهند الغني بالدهون والألياف والعناصر الغذائية، وكذلك فيتامين هـ وزيت الزيتون البكر الممتاز لترطيب الشعر، يجب مراعاة أن هذه الطريقة تحتوي على عصير الليمون، لذلك فهي غير مناسبة لتلوين الشعر لأن تتسبب حموضة الليمون في تلاشي لون الشعر بسرعة، والطريقة هي:
مكونات وصفة النشا
- كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون البكر الممتاز.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات.
- قبعة الاستحمام.
- مجفف الشعر الكهربائي.
طريقة تحضير وصفة النشا
طريقة تحضير وصفة النشا سهلة جدًا ولا تستغرق وقتًا طويلًا، وإليك الخطوات:-
- يُمزج حليب جوز الهند وزيت الزيتون البكر في قدر.
- اخلطي النشا وعصير الليمون في وعاء، واصنعي خليطًا ناعمًا ورقيقًا (مثل الطين السائل).
- أضيفي مزيج النشا وعصير الليمون إلى حليب جوز الهند وخليط زيت الزيتون البكر الممتاز.
- ضعي المزيج على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب؛ اصنعي خليطًا كثيفًا (مثل البلسم المعبأ).
- نرفع المزيج عن النار ونتركه يبرد قليلاً.
- انشر الخليط على الشعر مع التأكد من تغطية الشعر جيداً بالمزيج.
- قم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام، ثم قم بتسخينه بمجفف الشعر أو بمنشفة ساخنة؛ قم بتدفئة الشعر، مما يساعد على استرخاء تموجات الشعر.
- اغسلي شعرك بشامبو خفيف وماء دافئ، ثم ضعي بلسمًا عميقًا على شعرك.
- مشطي شعرك بمشط ذو أسنان رفيعة ومشط شعرك وفرده.
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