اعرف خطوات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل بأقل التكاليف وأشهى الطرق مقرمش ولذيذ مثل الذي يُقدم في المطاعم، وهذا ما سنقدمه إليكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أن دجاج كنتاكي من الأكلات الشهية واللذيذة والتي يحبها الأطفال كثيرا والكبار والصغار، واشتهرت بتقديمها في كثير من المطاعم فقد عرفت بطعمها اللذيذ وحب الكثير لها حيث وجد كثير من الأشخاص يقومون بالذهاب إلى المطاعم للاستمتاع بأكلها، ومنهم من بحث عن طريقة تحضيرها في المنزل وسوف نقوم بشرح وافي لطريقة تجهيزها في المنزل.

خطوات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل

هي من الأكلات اللذيذة والمقرمشة وسعت كثير من السيدات إلى طريقة عملها في المنزل لتشمل:-

كيلو دجاج تم تقطيعه إلى 8 قطع.

كوب دقيق.

2 بيضة.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من ثوم البودرة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، والكمون.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

نصف معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

عصرة ليمونة.

2 معلقة كبيرة من الخل

معلقة كبيرة من زيت الذرة.

معلقة صغيرة من الفلفل والملح.

2معلقة صلصة حارة.

نقوم بخلط جميع التوابل معا لتجهيز التتبيلة وهم (الليمون، الخل، الملح، الفلفل الأسود، صلصلة حارة، زيت ذرة، القرفة، الزنجبيل، الكمون)

نقوم بتتبيل الفراخ جيدا ونضعها في التتبيلة ثم نضعها بعد ذلك في الكيس الخاص بحفظ الطعام.

يتم ترك الدجاجة لمدة يوم كامل في الخلطة نقوم بعد ذلك بخفق البيض مع البيكنج بودر مع وضع قليل من الملح والفلفل الأسود في البيض وعند انتهاء الفوران نضع الدجاج في البيض ثم استخراجها.

ووضعها في الدقيق المتبل بالبصل البودرة والثوم البودرة.

يتم وضع الدجاج لمدة ساعة أو نصف ساعة في الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم بتحميرها بعد ذلك في زيت غزير.

يجب تهدئة النار عليها أثناء تسويتها وعندما يصبح لونها ذهبي يتم إخراجها من الزيت وتقديمها للطعام وبالهناء والشفاء.

ويتم استخراجها على مناديل لامتصاص كمية كبيرة من الزيت، وبذلك استعرضنا معكم خطوات تحضير دجاج كنتاكي في المنزل بأقل التكاليف وأشهى الطرق.

مكونات دجاج كنتاكيمكونات تتبيله الفراخ