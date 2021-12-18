في عشر دقائق فقط حضري كرات البسبوسة اللذيذة بأسهل طريقة

كرات البسبوسة من وصفات الحلويات السهلة التي لا تكلف ربة المنزل وقتًا أو مجهودًا كبيرًا في التحضير، حيث أننا في عشر دقائق فقط يمكننا عمل كرات البسبوسة اللذيذة بمكونات بسيطة العنصر الأساسي بها هو السميد، وهي نفس طريقة عمل البسبوسة ولكنها تختلف في بعض النقاط البسيطة بالإضافة إلى طريقة تشكيل البسبوسة النهائية لكي تصبح مثل الكرات، تابعوا معنا لمعرفة طريقة عمل كرات البسبوسة لحلوى لذيذة وغنية بالفوائد للعائلة.مكونات كرات البسبوسة
سنلاحظ أن مكونات عمل كرات البسبوسة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وهي:
- كوب واحد من الزبادي الطازج كامل الدسم.
- من السميد البودرة الناعم نحتاج كوبين.
- وعبوة من القشطة الطازجة.
- ومن السكر الأبيض المطحون مقدار نصف كوب تقريبًا.
- شربات جاهزة أو معدة منزليًا.
- ملعقة من البيكنج بودر لها حجم صغير.
- سمن بلدي مقدار نصف كوب.
- كمية من جوز الهند.
- للتزيين والحشو نحتاج كمية من اللوز والبندق المحمص.
الكثير منا يحبون حلوى البسبوسة اللذيذة التي تذوب في الفم وتعطينا المزيد من الطاقة حيث أنها من الحلويات التي لا ترتبط بموسم معين ويمكننا تحضيرها في أي وقت خاصةً في العزومات وجميع المناسبات، ويتم تحضير كرات البسبوسة باتباع الخطوات القادمة:
- نضع مكونات البسبوسة في وعاء واحد وهي السميد والسمن والبيكنج بودر وكذلك الزبادي والقشدة وجوز الهند.
- يجب أن نقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات السابقة وتصبح كتلة واحدة متجانسة.
- عندما نصل للقوام المطلوب من العجين نشكله على هيئة كرات حجمها مناسب فكلما كان الحجم أصغر كان المذاق أفضل.
- نجهز صينية الفرن ونضع بها ورق زبدة نظيف وناعم قبل رص الكرات بها.
- وبعد ذلك نرص بها كرات البسبوسة بجانب بعضها مع ترك مسافة بينهم حتى لا تلتصق ونضع الصينية بعد ذلك في فرن حرارته 200 درجة.
- نراقب البسبوسة طوال الوقت لحين وصولها للون الذهبي حيث يدل ذلك على نضجها ويتم إخراجها من الفرن.
- تزين كرات البسبوسة باللوز والبندق ونغمرها في الشربات جيدًا من أجل تحليتها.
- ومن ثم نضعها في جوز الهند لتغطيتها من الخارج به وتوضع في الثلاجة لكي تبرد وتتماسك وتقدم بعد فترة.
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كرات البسبوسة من وصفات الحلويات السهلة التي لا تكلف ربة المنزل وقتًا أو مجهودًا كبيرًا في التحضير، حيث أننا في عشر دقائق فقط يمكننا عمل كرات البسبوسة اللذيذة بمكونات بسيطة العنصر الأساسي بها هو السميد، وهي نفس طريقة عمل البسبوسة ولكنها تختلف في بعض النقاط البسيطة بالإضافة إلى طريقة تشكيل البسبوسة النهائية لكي تصبح مثل الكرات، تابعوا معنا لمعرفة طريقة عمل كرات البسبوسة لحلوى لذيذة وغنية بالفوائد للعائلة.مكونات كرات البسبوسة
سنلاحظ أن مكونات عمل كرات البسبوسة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وهي:
- كوب واحد من الزبادي الطازج كامل الدسم.
- من السميد البودرة الناعم نحتاج كوبين.
- وعبوة من القشطة الطازجة.
- ومن السكر الأبيض المطحون مقدار نصف كوب تقريبًا.
- شربات جاهزة أو معدة منزليًا.
- ملعقة من البيكنج بودر لها حجم صغير.
- سمن بلدي مقدار نصف كوب.
- كمية من جوز الهند.
- للتزيين والحشو نحتاج كمية من اللوز والبندق المحمص.
الكثير منا يحبون حلوى البسبوسة اللذيذة التي تذوب في الفم وتعطينا المزيد من الطاقة حيث أنها من الحلويات التي لا ترتبط بموسم معين ويمكننا تحضيرها في أي وقت خاصةً في العزومات وجميع المناسبات، ويتم تحضير كرات البسبوسة باتباع الخطوات القادمة:
- نضع مكونات البسبوسة في وعاء واحد وهي السميد والسمن والبيكنج بودر وكذلك الزبادي والقشدة وجوز الهند.
- يجب أن نقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات السابقة وتصبح كتلة واحدة متجانسة.
- عندما نصل للقوام المطلوب من العجين نشكله على هيئة كرات حجمها مناسب فكلما كان الحجم أصغر كان المذاق أفضل.
- نجهز صينية الفرن ونضع بها ورق زبدة نظيف وناعم قبل رص الكرات بها.
- وبعد ذلك نرص بها كرات البسبوسة بجانب بعضها مع ترك مسافة بينهم حتى لا تلتصق ونضع الصينية بعد ذلك في فرن حرارته 200 درجة.
- نراقب البسبوسة طوال الوقت لحين وصولها للون الذهبي حيث يدل ذلك على نضجها ويتم إخراجها من الفرن.
- تزين كرات البسبوسة باللوز والبندق ونغمرها في الشربات جيدًا من أجل تحليتها.
- ومن ثم نضعها في جوز الهند لتغطيتها من الخارج به وتوضع في الثلاجة لكي تبرد وتتماسك وتقدم بعد فترة.
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