في عشر دقائق فقط حضري كرات البسبوسة اللذيذة بأسهل طريقة

كرات البسبوسة من وصفات الحلويات السهلة التي لا تكلف ربة المنزل وقتًا أو مجهودًا كبيرًا في التحضير، حيث أننا في عشر دقائق فقط يمكننا عمل كرات البسبوسة اللذيذة بمكونات بسيطة العنصر الأساسي بها هو السميد، وهي نفس طريقة عمل البسبوسة ولكنها تختلف في بعض النقاط البسيطة بالإضافة إلى طريقة تشكيل البسبوسة النهائية لكي تصبح مثل الكرات، تابعوا معنا لمعرفة طريقة عمل كرات البسبوسة لحلوى لذيذة وغنية بالفوائد للعائلة.

مكونات كرات البسبوسة

سنلاحظ أن مكونات عمل كرات البسبوسة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وهي:

كوب واحد من الزبادي الطازج كامل الدسم. من السميد البودرة الناعم نحتاج كوبين. وعبوة من القشطة الطازجة. ومن السكر الأبيض المطحون مقدار نصف كوب تقريبًا. شربات جاهزة أو معدة منزليًا. ملعقة من البيكنج بودر لها حجم صغير. سمن بلدي مقدار نصف كوب. كمية من جوز الهند. للتزيين والحشو نحتاج كمية من اللوز والبندق المحمص.

طريقة عمل كرات البسبوسة

الكثير منا يحبون حلوى البسبوسة اللذيذة التي تذوب في الفم وتعطينا المزيد من الطاقة حيث أنها من الحلويات التي لا ترتبط بموسم معين ويمكننا تحضيرها في أي وقت خاصةً في العزومات وجميع المناسبات، ويتم تحضير كرات البسبوسة باتباع الخطوات القادمة: