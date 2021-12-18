أسرار عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل وبأقل الأمكانيات

يبحث العديد من السيدات عن كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وهذا بسبب وجود العديد من المواد الكيميائية الضارة في كيراتين الشركات، ويضيف الكيراتين للشعر الكثير من اللمعان والقوة والمتانة، أما اللمعان فهو يعطي الشكل الجميل لفصائل الشعر، وأما القوة والمتانة فهي لجذور الشعر حتى لا يتساقط أو يؤدي للضعف، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.كيراتين طبيعي لفرد الشعر
تبحث العديد من السيدات عن وصفة للكيراتين الطبيعي لفرد الشعر، وتظن الكثيرات أن هذه الوصفة ستكون صعبة التحضير، أو من المستحيل إيجاد وصفة تدل على النجاح الكبير في عمل الكيرايتن بدون مجهود، وهذا اعتقاد خاطئ سيدتي، لأن خطوات الكيراتين بسيطة تتمثل في الأتي:
- لعمل الكيراتين بالخميرة سنحتاج إلى كيس خميرة جافة فورية، وبيضة، وملعقتين كبار من النشا، وملعقتين كبار من خل التفاح.
- نقوم بوضع هذه المكونات معًا في وعاء كبير، ونخلطهم ببعضهم البعض ثم نتركه لمدة عشر دقائق و 15 ثانية.
- نوزع هذه الخلطة على الشعر، ولكن بطريقة متساوية ومتوازنة.
- نضع غطاء بلاستيك على الشعر، ونترك الخليط لمدة ساعة على الأقل في رؤوسنا.
- نشطف الماء برفق وهدوء مع إضافة القليل من الشامبو والبلسم.
- نقوم بتجفيف الشعر برفق، وسنرى الشعر وهو يلمع من جديد.
الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر يتكون من مكونات زيتونية وغذائية وعلى العديد من الأعشاب، ويعمل الكيراتين على فرد الشعر وأعطاءه النعومة، واللمعان، والندرة الطبيعية، وثبات البذور الخاصة بالشعر مع إضافة القوة اللازمة لتمنعه من التساقط، والنعومة تعمل على تسلكه من بعضه البعض، وفك التماسك الخاص بالشعر، ويعمل الكيراتين الصناعي على عمل نفس خصائص الكيراتين الطبيعي، ولكن يكون رائحته سيئه ولديه أعراض ونتائج عكسية بعد فترة من إستخدامه.
لدى الكيراتين الطبيعي العديد من الخصائص الممتازة والتي تفرقة بصورة كبيرة وقوية عن الكيراتين الصناعي ومن أجل هذا تبحث الكثير من السيدات عن الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر، ومن أجل أهمية الكيراتين الطبيعي تحدث عنه الكثير من خبراء الشعر، وإستخدمه الكثير من خبراء التجميل، ويكفي أن الكيراتين الطبيعي يمتلك رائحة نفاذة جميلة، وليس له ضرر على المدى القصير أو المدى البعيد، ثم أنه يغذي فصائل الشعر بطريقة أفضل من الكيراتين الكيميائي.
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يبحث العديد من السيدات عن كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وهذا بسبب وجود العديد من المواد الكيميائية الضارة في كيراتين الشركات، ويضيف الكيراتين للشعر الكثير من اللمعان والقوة والمتانة، أما اللمعان فهو يعطي الشكل الجميل لفصائل الشعر، وأما القوة والمتانة فهي لجذور الشعر حتى لا يتساقط أو يؤدي للضعف، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.كيراتين طبيعي لفرد الشعر
تبحث العديد من السيدات عن وصفة للكيراتين الطبيعي لفرد الشعر، وتظن الكثيرات أن هذه الوصفة ستكون صعبة التحضير، أو من المستحيل إيجاد وصفة تدل على النجاح الكبير في عمل الكيرايتن بدون مجهود، وهذا اعتقاد خاطئ سيدتي، لأن خطوات الكيراتين بسيطة تتمثل في الأتي:
- لعمل الكيراتين بالخميرة سنحتاج إلى كيس خميرة جافة فورية، وبيضة، وملعقتين كبار من النشا، وملعقتين كبار من خل التفاح.
- نقوم بوضع هذه المكونات معًا في وعاء كبير، ونخلطهم ببعضهم البعض ثم نتركه لمدة عشر دقائق و 15 ثانية.
- نوزع هذه الخلطة على الشعر، ولكن بطريقة متساوية ومتوازنة.
- نضع غطاء بلاستيك على الشعر، ونترك الخليط لمدة ساعة على الأقل في رؤوسنا.
- نشطف الماء برفق وهدوء مع إضافة القليل من الشامبو والبلسم.
- نقوم بتجفيف الشعر برفق، وسنرى الشعر وهو يلمع من جديد.
الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر يتكون من مكونات زيتونية وغذائية وعلى العديد من الأعشاب، ويعمل الكيراتين على فرد الشعر وأعطاءه النعومة، واللمعان، والندرة الطبيعية، وثبات البذور الخاصة بالشعر مع إضافة القوة اللازمة لتمنعه من التساقط، والنعومة تعمل على تسلكه من بعضه البعض، وفك التماسك الخاص بالشعر، ويعمل الكيراتين الصناعي على عمل نفس خصائص الكيراتين الطبيعي، ولكن يكون رائحته سيئه ولديه أعراض ونتائج عكسية بعد فترة من إستخدامه.
لدى الكيراتين الطبيعي العديد من الخصائص الممتازة والتي تفرقة بصورة كبيرة وقوية عن الكيراتين الصناعي ومن أجل هذا تبحث الكثير من السيدات عن الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر، ومن أجل أهمية الكيراتين الطبيعي تحدث عنه الكثير من خبراء الشعر، وإستخدمه الكثير من خبراء التجميل، ويكفي أن الكيراتين الطبيعي يمتلك رائحة نفاذة جميلة، وليس له ضرر على المدى القصير أو المدى البعيد، ثم أنه يغذي فصائل الشعر بطريقة أفضل من الكيراتين الكيميائي.
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