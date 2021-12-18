أسهل طرق لعمل وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات وتلميعها وإزالة البقع والأتربة

يعد استخدام وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات من أكثر الأمور التي تبحث عنها كل سيدة منزل لجعل منزلها أكثر نظافة وأناقة ورقي، فهذا ما يجعل كل امرأة فخورة بنفسها أمام زوار منزلها الذي اهتمت به وجعلته نظيفاً يسر كل من يدخله ويدخل عليه البهجة ويرسم على وجهه بسمة خفيفة بمجرد النظر لنظافة البيت الذي يدخله، فوجدت المنظفات المنزلية لأجل هذا الغرض لجعل المنزل نظيفاً ولكن أغلبها يحتوي على مواد كميائية ضارة بالجلد والبشرة وبعضها يحتوي على مشتقات نفطية بترولية وقد تكون ضارة هي الأخرى، لذلك سنعرفكم في هذا المقال على بعض الوصفات الطبيعية الغير ضارة وأيضا سحرية لتنظيف الأرضيات وجعلها لامعة ونظيفة لمن ينظر إليها وجعل أهل بيتك يفتخرون بك وبعنايتك للمنزل أمام الزوار.وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات
يوجد العديد من الوصفات السحرية التي تساهم في العناية بنظافة المنزل بشكل عام وهذه إحدى أشهر وأفضل الوصفات حتى الآن ومكوناتها كالآتي:
مكونات وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات
- كوب خل أبيض.
- كوب ماء.
- قشر ليمون.
- أوراق روزماري.
- بخاخ.
خطوات تحضير وصفة سحرية لتنظيف الارضيات
- نقوم بإحضار البخاخ ونضع فيه الخل الأبيض مع الماء وقشر الليمون وأوراق للروزماري.
- ثم نقوم برجها جيدا حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه.
- بعدها نتركها بعيدا عن أي مصدر حرارة لمدة أسبوع قبل الاستعمال لتعطي النتيجة المضمونة.
- تستخدم هذه الوصفة السحرية لتنظيف الأرضيات والأسطح والجدران أيضا فهي متعددة الاستخدامات.
مكونات الوصفة
- كوبين من الماء الدافئ.
- نصفىكوبىمن الخل الأبيض.
- ربع كوب من الكحول بتركيز 70 %.
- بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق غير معطر وغير مضاد للجراثيم.
- ملعقة صغيرة زيت عطري أو حسب الرغبة.
خطوات تحضير واستعمال الوصفة
- أولا نقوم بإحضار وعاء ثم ونضفيه كمية المكونات المتوفرة أو حسب الرغبة.
- نقلبه جيدا حتى يمتزج مع بعضه ثم نضعه في بخاخ.
- بعد ذلك نقوم بمسح الأرضية به ونتركها تجف قبل المشي عليها.
- ويتم تخزين المنظف بعيدا عن ضوء الشمس أو الحرارة.
- مع العلم أنه لا حاجة للشطف بالماء بعد استعمالها علي للأرضيات.
الوسوم
يعد استخدام وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات من أكثر الأمور التي تبحث عنها كل سيدة منزل لجعل منزلها أكثر نظافة وأناقة ورقي، فهذا ما يجعل كل امرأة فخورة بنفسها أمام زوار منزلها الذي اهتمت به وجعلته نظيفاً يسر كل من يدخله ويدخل عليه البهجة ويرسم على وجهه بسمة خفيفة بمجرد النظر لنظافة البيت الذي يدخله، فوجدت المنظفات المنزلية لأجل هذا الغرض لجعل المنزل نظيفاً ولكن أغلبها يحتوي على مواد كميائية ضارة بالجلد والبشرة وبعضها يحتوي على مشتقات نفطية بترولية وقد تكون ضارة هي الأخرى، لذلك سنعرفكم في هذا المقال على بعض الوصفات الطبيعية الغير ضارة وأيضا سحرية لتنظيف الأرضيات وجعلها لامعة ونظيفة لمن ينظر إليها وجعل أهل بيتك يفتخرون بك وبعنايتك للمنزل أمام الزوار.وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات
يوجد العديد من الوصفات السحرية التي تساهم في العناية بنظافة المنزل بشكل عام وهذه إحدى أشهر وأفضل الوصفات حتى الآن ومكوناتها كالآتي:
مكونات وصفة سحرية لتنظيف الأرضيات
- كوب خل أبيض.
- كوب ماء.
- قشر ليمون.
- أوراق روزماري.
- بخاخ.
خطوات تحضير وصفة سحرية لتنظيف الارضيات
- نقوم بإحضار البخاخ ونضع فيه الخل الأبيض مع الماء وقشر الليمون وأوراق للروزماري.
- ثم نقوم برجها جيدا حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه.
- بعدها نتركها بعيدا عن أي مصدر حرارة لمدة أسبوع قبل الاستعمال لتعطي النتيجة المضمونة.
- تستخدم هذه الوصفة السحرية لتنظيف الأرضيات والأسطح والجدران أيضا فهي متعددة الاستخدامات.
مكونات الوصفة
- كوبين من الماء الدافئ.
- نصفىكوبىمن الخل الأبيض.
- ربع كوب من الكحول بتركيز 70 %.
- بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق غير معطر وغير مضاد للجراثيم.
- ملعقة صغيرة زيت عطري أو حسب الرغبة.
خطوات تحضير واستعمال الوصفة
- أولا نقوم بإحضار وعاء ثم ونضفيه كمية المكونات المتوفرة أو حسب الرغبة.
- نقلبه جيدا حتى يمتزج مع بعضه ثم نضعه في بخاخ.
- بعد ذلك نقوم بمسح الأرضية به ونتركها تجف قبل المشي عليها.
- ويتم تخزين المنظف بعيدا عن ضوء الشمس أو الحرارة.
- مع العلم أنه لا حاجة للشطف بالماء بعد استعمالها علي للأرضيات.
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