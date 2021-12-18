نستعرض معكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته أو غيرها من النكهات وفقاً لذوق ورغبة كل شخص من الأشختص، حيث أن الإكلير من الحلويات الفرنسية التي تم انتشارها في الكثير من المناطق الأخرى بما في ذلك المناطق العربية، ويتميز الإكلير بأنه مختلف الحشوة حيث يمكن حشوة بكريمة الفراولة أو الشيكولاتة أو الكاسترد حسب رغبة من يقوم بتحضيره، وهناك أكثر من طريقة لعمل الإكلير في المنزل وبالتأكيد ستكون أفضل بكثير من الجاهز لأنه أنظف وأمن للأطفال إليكم طريقة عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية.

سر عمل الإكلير في المنزل

نحتاج إلى تجهيز المكونات التالية للحصول على الإكلير الفرنسي الذي يباع في محلات الحلويات:

كوب كامل من الدقيق الأبيض. وكوب واحد كامل ماء فاتر. نحتاج صفار بيضة واحدة. ملعقتين من الزبدة الطرية. رشة بسيطة من الملح. ثلاث حبات بيض كاملة. ورقة بودرة فانيليا. كوب واحد من كاسترد الفانيليا أو الشيكولاتة أو حسب الرغبة.

طريقة عمل الإكلير الفرنسي في المنزل

والآن نتجه لتحضير الإكلير الفرنسي في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية: