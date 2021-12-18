نستعرض معكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته أو غيرها من النكهات وفقاً لذوق ورغبة كل شخص من الأشختص، حيث أن الإكلير من الحلويات الفرنسية التي تم انتشارها في الكثير من المناطق الأخرى بما في ذلك المناطق العربية، ويتميز الإكلير بأنه مختلف الحشوة حيث يمكن حشوة بكريمة الفراولة أو الشيكولاتة أو الكاسترد حسب رغبة من يقوم بتحضيره، وهناك أكثر من طريقة لعمل الإكلير في المنزل وبالتأكيد ستكون أفضل بكثير من الجاهز لأنه أنظف وأمن للأطفال إليكم طريقة عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية.سر عمل الإكلير في المنزل
نحتاج إلى تجهيز المكونات التالية للحصول على الإكلير الفرنسي الذي يباع في محلات الحلويات:
- كوب كامل من الدقيق الأبيض.
- وكوب واحد كامل ماء فاتر.
- نحتاج صفار بيضة واحدة.
- ملعقتين من الزبدة الطرية.
- رشة بسيطة من الملح.
- ثلاث حبات بيض كاملة.
- ورقة بودرة فانيليا.
- كوب واحد من كاسترد الفانيليا أو الشيكولاتة أو حسب الرغبة.
والآن نتجه لتحضير الإكلير الفرنسي في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نحضر وعاء عميق يناسب حجم المكونات ويضاف به الدقيق والملح مع خلط المكونين معًا.
- ونجهز وعاء آخر لوضع الزبدة الطرية به مع مقدار الماء كما ويتم وضع كمية السكر مع المكونات السابقة.
- يتم رفع حرارة النار بدرجة بسيطة واستمرار التقليب لخلط الزبدة مع الماء والسكر وحتى يصل القوام لمزيج ناعم بدون تكتلات.
- يتم خفق حبات البيض سويًا ومن ثم إضافة صفار البيضة ويتم وضع البيض في خليط السكر والزبدة مع التقليب بشكل جيد للتأكد من مزج البيض مع المقادير.
- نجهز صينية الفرن بوضع مقدار زبدة بسيط.
- وفي كيس الحلويات لتشكيل الإكلير يتم وضع العجينة ورصها في الصينية ونضعها في الفرن لتنضج.
- ومن ثم بعد نصف ساعة تقريبًا نخرجها لحشوها بعد شقها وبالهناء والشفاء، وبذلك قدمنا لكم سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته.
الوسوم
نستعرض معكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته أو غيرها من النكهات وفقاً لذوق ورغبة كل شخص من الأشختص، حيث أن الإكلير من الحلويات الفرنسية التي تم انتشارها في الكثير من المناطق الأخرى بما في ذلك المناطق العربية، ويتميز الإكلير بأنه مختلف الحشوة حيث يمكن حشوة بكريمة الفراولة أو الشيكولاتة أو الكاسترد حسب رغبة من يقوم بتحضيره، وهناك أكثر من طريقة لعمل الإكلير في المنزل وبالتأكيد ستكون أفضل بكثير من الجاهز لأنه أنظف وأمن للأطفال إليكم طريقة عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية.سر عمل الإكلير في المنزل
نحتاج إلى تجهيز المكونات التالية للحصول على الإكلير الفرنسي الذي يباع في محلات الحلويات:
- كوب كامل من الدقيق الأبيض.
- وكوب واحد كامل ماء فاتر.
- نحتاج صفار بيضة واحدة.
- ملعقتين من الزبدة الطرية.
- رشة بسيطة من الملح.
- ثلاث حبات بيض كاملة.
- ورقة بودرة فانيليا.
- كوب واحد من كاسترد الفانيليا أو الشيكولاتة أو حسب الرغبة.
والآن نتجه لتحضير الإكلير الفرنسي في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نحضر وعاء عميق يناسب حجم المكونات ويضاف به الدقيق والملح مع خلط المكونين معًا.
- ونجهز وعاء آخر لوضع الزبدة الطرية به مع مقدار الماء كما ويتم وضع كمية السكر مع المكونات السابقة.
- يتم رفع حرارة النار بدرجة بسيطة واستمرار التقليب لخلط الزبدة مع الماء والسكر وحتى يصل القوام لمزيج ناعم بدون تكتلات.
- يتم خفق حبات البيض سويًا ومن ثم إضافة صفار البيضة ويتم وضع البيض في خليط السكر والزبدة مع التقليب بشكل جيد للتأكد من مزج البيض مع المقادير.
- نجهز صينية الفرن بوضع مقدار زبدة بسيط.
- وفي كيس الحلويات لتشكيل الإكلير يتم وضع العجينة ورصها في الصينية ونضعها في الفرن لتنضج.
- ومن ثم بعد نصف ساعة تقريبًا نخرجها لحشوها بعد شقها وبالهناء والشفاء، وبذلك قدمنا لكم سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل الإكلير في المنزل على الطريقة الفرنسية مقرمش وطريقة تزيينه بالشوكولاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.