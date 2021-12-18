“بدون ألم” أسرار عمل وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين نهائيًا في المنزل

إزالة شعر العانة بالفازلين تعد من أهم الوصفات التي يبحث عنها العديد من السيدات بشكل عام، حيث أنه من أكثر الأشياء المزعجة للفتيات والسيدات هي إزالة شعر الجسم والكثير منهم يبحثون على أفضل الطرق لإزالة الشعر بسهولة دون عناء وخاصة شعر العانة، وذلك لأنها أكثر منطقة حساسة ومليئة بالشعر، كما أنه اختلفت طرق إزالة الشعر ومن بينها الحلاقة بالشفرات والسويت وكريمات إزالة الشعر المختلفة، ولأن المرأة دائمة البحث عن الاهتمام بجمالها؛ فهي دائمة البحث عن النتائج التي لا تترك أثر سلبي على الجلد ولا تكون مكلفة، ولذلك ستتعرف معكم على وصفة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة شعر العانة نهائيا.

إزالة شعر العانة بالفازلين

الفازلين من المواد المفيدة جدا التي لا تضر البشرة، وتعمل على تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، حيث أنه يتم استخدامه في كثير من منتجات العناية بالبشرة، وإليكم الآن بعض الوصفات من الفازلين التي تعمل على إزالة الشعر نهائيا.

وصفات إزالة شعر العانة بالفازلين

الوصفة الأولى: دقيق الحمص والفازلين

المكونات

ثلاث ملاعق من اللبن البودرة.

مقدار ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من الكركم.

طريقة استخدام الوصفة

نضع في وعاء عميق اللبن البودرة مع الحمص المطحون مع الكركم، ويتم التقليب جيدا حتى يتجانس الخليط ويتم الحصول على قوام لين.

يتم الآن إضافة الفازلين ويقلب جيدا حتى يتماسك الخليط بعض الشئ.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على منطقة العانة وأي مكان تريد إزالة الشعر منه.

يتم فرد الخليط جيدا ويترك عشر دقائق حتى يتم جفافه تماما، ويتم إزالة الشعر عكس اتجاه نموه لنزعه بكل سهولة.

وتعد هذه الطريقة من أفضل وأسهل الطرق لإزالة الشعر بدون تعب ولا عناء، كما أنه غير مكلف ولا يرغمك على الذهاب إلى مراكز التجميل المتخصصة في هذا المجال.

الوصفة الثانية: الفازلين ونبات السعد

المكونات

مقدار مناسب من الفازلين.

مقدار ضعف الكمية من مسحوق نبات السعد.

طريقة الاستخدام