بدون حلة ضغط.. ملعقة من مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع لها طريقة مميزة من الممكن أن تسهم في التسريع من تسوية أي نوع من أنواع اللحوم وبالنسبة لمكونات الطهي السريع والجيد للحم فمن الممكن أن يتم الاعتماد عليها في طهي لحوم الدواجن، ولحوم الأبقار على حد السواء كما تستخدم الطريقة في التسوية للحوم الكوارع بكل سهولة في المنزل بأقل وقت ممكن دون أن تأخذ الوقت الطويل كما هو معتا عنها ومن خلال الآتي من السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الأساسية والتي من الممكن أن يستعان بها لطهي اللحم بأفضل المكونات المنكهة وكذلك باستعمال مكون مميز من الممكن أن يسهم في التسوية للحوم بكل سهولة وفيما يأتي بيان كامل عن المكون وطريقة تحضير اللحم وطهيه بتلك الطريقة.

تسوية اللحوم والكوارع

الكوارع وشتى أنواع اللحوم تعتبر أهم الأصناف الغذائية وأكثرها اتخاذا للوقت، ومن الممكن أن يتم التحضير لمكونات بسيطة، وتلك المكونات تعزز من طعم اللحم وتعطيه أفضل مذاق كما أنها تمنح الوصفة سرعة التحضير حيث أنه من الممكن إضافة مكون السكر والذي يعمل على التسوية السريعة للحمـ ومن خلال إضافة ملعقة واحدة من السكر على أي نوع من أنواع اللحم خلال مرحلة طهيها فهذا من دوره أن يسرع من خطوات الطهي ويجعل اللحم يسير التحضير ولا يأخذ الوقت الطويل في التحضير مع بقاء اللحم محتفظا بكل القيم الغذائية والتي يحتوي عليها اللحم والتي من أهمها الفيتامينات والتي قد تفقدها أنسجة اللحم نتيجة طول بقائها على النار وإليكم من خلال الآتي أهم المكونات الأساسية والتي يطهى بها أي نوع لحم وفيما يأتي أيضا الطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة طهي اللحوم

مكونات وصفة طهي اللحم المسلوق:

اللحم المراد طهيه.

بهارات اللحم.

بصل وكرفس.

ورق لورا وكرات.

ماء مغلي.

حبهان ومستكة.

ملعقة زيت.

ملعقة سكر.

ربع ملعقة فلفل أبيض.

طريقة التحضير للحم

يتم إحضار وعاء ملائم ونضع فيه ملعقة الزيت مع الحبهان والمستكة وتشويح اللحم ثم وضع الماء المغلي مع بقية المكونات والقليل من السكر وترك كل المقدار يغلي حتى التسوية