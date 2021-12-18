طريقة تحضير الباذنجان المخلل بأشهى طريقة زي المحلات

يعتبر الباذنجان المخلل من أشهر المقبلات التي يتناولها أفراد الأسرة بجانب الوجبات بسبب طعمه اللذيذ الذي يتميز به ويساعد في فتح الشهية وسوف نقدم لكم اكثر من طريقة لتحضيره فهو من أشهى المخللات التي لها فوائد كثيرة للجسم والكثير منا يحبه حيث إنه يحتوي على فيتامينات والكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز ويساعد على الوقاية من السمنة لانخفاض سعراته الحرارية ويستخدم لعلاج تصلب الشرايين ويساعد في عملية الهضم ويساهم في تقليل الكوليسترول ويحمي من الأنيميا ويقاوم الميكروبات. مكونات الباذنجان المخلل كيلو باذنجان صغير

كوب وربع خل

ثلاثة حبات فلفل اخضر مفروم

ثلاثة حبات فلفل احمر مفروم

رأس ثوم مفروم

كوب كزبرة خضراء مفروم

نصف كوب زيت

أربع ملاعق كبيرة ملح

ملعقتان كبيرتان كمون

ماء مغلي

ليمونة طريقة تحضير الباذنجان المخلل نغسل الباذنجان ونقوم بنزع العنق الأخضر ونشيل قطعة صغير من أسفل العنق.

نحضر إناء نضع فيه الماء حتى يصل لدرجة الغليان ونضع ملعقة ملح وخل، ونضع الباذنجان حتى ينضج جيدا ويغير لونه.

نقوم بتصفية الباذنجان ونفتحه من الوسط ونتركه جانبا.

نحضر الحشوة وهي الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة والكمون والخل والملح ونقلبهم جيدا ونضيف عصرة ليمونة.

نضع الحشوة داخل الباذنجان بالتساوي ونترك باقي الحشو.

يمكن حفظه في الثلاجة لحين الحاجة إليه. مقادير الباذنجان المخلل كيلو ونصف باذنجان صغير

ثلاث ملاعق كبيرة ملح

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة شطة

ربع كوب خل

نصف كوب ثوم مهروس

ماء طريقة تحضير الباذنجان المخلل نقوم بغسل الباذنجان جيدا بالماء وإزالة القرن الموجود من أعلى ثم نقوم بعمل فتحة من المنتصف .

نجهز إناء به كمية من الماء ونضعه على نار عالية ونضع به الباذنجان ونتركه حتى يسلق نصف سلقة.

نحضر طبق لنحضر خلطة الحشو ونضع الخل الثوم المهروس والملح والشطة وزيت الزيتون ونقلبهم كويس حتى يمتزجوا معا.

نحضر الباذنجان ونضع في الفتحة التي قمنا بفتحها ونضع بها خلطة الحشو التي أحضرناها.

نجهز برطمان نظيف ونضع به الباذنجان ونحتفظ بالكمية الأخرى في الثلاجة لحين الحاجة، وبالهنا والشفاء. مكونات الباذنجان المخللطريقة تحضير الباذنجان المخللمقادير الباذنجان المخللطريقة تحضير الباذنجان المخلل الوسوم

يعتبر الباذنجان المخلل من أشهر المقبلات التي يتناولها أفراد الأسرة بجانب الوجبات بسبب طعمه اللذيذ الذي يتميز به ويساعد في فتح الشهية وسوف نقدم لكم اكثر من طريقة لتحضيره فهو من أشهى المخللات التي لها فوائد كثيرة للجسم والكثير منا يحبه حيث إنه يحتوي على فيتامينات والكثير من المعادن مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز ويساعد على الوقاية من السمنة لانخفاض سعراته الحرارية ويستخدم لعلاج تصلب الشرايين ويساعد في عملية الهضم ويساهم في تقليل الكوليسترول ويحمي من الأنيميا ويقاوم الميكروبات. مكونات الباذنجان المخلل كيلو باذنجان صغير

كوب وربع خل

ثلاثة حبات فلفل اخضر مفروم

ثلاثة حبات فلفل احمر مفروم

رأس ثوم مفروم

كوب كزبرة خضراء مفروم

نصف كوب زيت

أربع ملاعق كبيرة ملح

ملعقتان كبيرتان كمون

ماء مغلي

ليمونة طريقة تحضير الباذنجان المخلل نغسل الباذنجان ونقوم بنزع العنق الأخضر ونشيل قطعة صغير من أسفل العنق.

نحضر إناء نضع فيه الماء حتى يصل لدرجة الغليان ونضع ملعقة ملح وخل، ونضع الباذنجان حتى ينضج جيدا ويغير لونه.

نقوم بتصفية الباذنجان ونفتحه من الوسط ونتركه جانبا.

نحضر الحشوة وهي الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة والكمون والخل والملح ونقلبهم جيدا ونضيف عصرة ليمونة.

نضع الحشوة داخل الباذنجان بالتساوي ونترك باقي الحشو.

يمكن حفظه في الثلاجة لحين الحاجة إليه. مقادير الباذنجان المخلل كيلو ونصف باذنجان صغير

ثلاث ملاعق كبيرة ملح

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة شطة

ربع كوب خل

نصف كوب ثوم مهروس

ماء طريقة تحضير الباذنجان المخلل نقوم بغسل الباذنجان جيدا بالماء وإزالة القرن الموجود من أعلى ثم نقوم بعمل فتحة من المنتصف .

نجهز إناء به كمية من الماء ونضعه على نار عالية ونضع به الباذنجان ونتركه حتى يسلق نصف سلقة.

نحضر طبق لنحضر خلطة الحشو ونضع الخل الثوم المهروس والملح والشطة وزيت الزيتون ونقلبهم كويس حتى يمتزجوا معا.

نحضر الباذنجان ونضع في الفتحة التي قمنا بفتحها ونضع بها خلطة الحشو التي أحضرناها.

نجهز برطمان نظيف ونضع به الباذنجان ونحتفظ بالكمية الأخرى في الثلاجة لحين الحاجة، وبالهنا والشفاء. مكونات الباذنجان المخللطريقة تحضير الباذنجان المخللمقادير الباذنجان المخللطريقة تحضير الباذنجان المخلل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الباذنجان المخلل بأشهى طريقة زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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