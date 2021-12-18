طريقة عمل الفطائر الهشة باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل الفطائر باللحمة المفرومة بالمنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، تعد الفطائر والمعجنات من أكثر الأشياء التي تناولها الجميع، خاصة في الصباح باعتبارها من الوجبات الشهية والخفيفة، ولكن هناك العديد من السيدات لم تستطع أن تقوم بإعدادها بالبيت مما يكلفها الأمر أن تقوم بشرائها بالخارج، ولكن تحاول كثيراّ لتحضيرها بالبيت، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لصنع أشهى الفطائر المحشية باللحمة المفرومة في هذا المقال.

طريقة عمل الفطائر باللحمة المفرومة

تبحث العديد من السيدات التي تفضل تحضير كافة المأكولات بالبيت عن أفضل طريقة عمل الفطائر باللحمة المفرومة، حيث تجد الطريقة تتمثل في الآتي:

المكونات

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخميرة .

مقدار ملعقة من الملح.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من البصل البودرة والثوم البودرة.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

200 جرام لحم المفروم.

كوبين جبنة الموزاريلا.

كوب جبنة الشيدر.

كوب بقدونس مفروم تماماً.

بصلة مفرومة ناعماً.

ثمرة طماطم مفرومة جيداً.

فص من الثوم المفروم.

قرن فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة.

ملعقة من الصلصة الطماطم.

بيضة واحدة.

ملعقة من بهارات اللحم.

مقدار ملعقة من الزيت.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

إحضار العجانة ووضع بها كلاً من الدقيق والسكر والخميرة، بالإضافة إلى الثوم والبيكنج بودر، استمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يتم إضافة بعد ذلك الماء والزيت بالتدريج مع استمرار تشغيل العجان حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية.

يتم تقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم

يوضع على وجه الكرة القليل من الزيت، ثم يتم تغليفها جيداً ويتم تركها في مكان بعيد عن البرودة مائل إلى الدافئ لمدة لا تقل عن 50 دقيقة.

في جانب آخر يتم وضع وعاء متوسط الحجم على النار، ومن ثم يتم وضع الزيت ثم اللحم، واستمري في التقليب حتى يكون لونها بني فاتح.

يتم إضافة إليها بعد ذلك البصل واستمري في التقليب مرة أخرى.

قومي بوضع الثوم والفلفل، بعد ذلك باقي المكونات بالتدريج واستمري في التقليب دقيقتين، ثم يتم إضافة البقدونس، وبذلك تكون الحشوة جاهزة.

اتركي الحشوة لتبرد قبل استخدامها.

يتم إحضار كل قطع من العجين ويتم فردها على سطح به دقيق.

يتم وضع الفطيرة في صينية والتأكد من هناك أطراف العجين.

ضعي الحشوة داخل الفطيرة ومن ثم يتم وضع لها جبنة الشيدر والموزاريلا.

يتم وضع الطبقة الثانية من العجين.

ومن ثم يتم استخدام فرشاة لوضع البيض على وجه الفطيرة لتأخذ اللون الذهبي.

ينبغي تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 وضع بها الفطيرة لمدة 15 دقيقة وربما تزيد قليلًا.

يتم إخراجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم.

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