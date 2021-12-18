طريقة عمل مانيكير الفقاعات Bubble Nails باستخدام الصابون

كل يوم بيظهر اختراعات وابتكارات كتير في تصاميم الاظافر ، ومن ضمن الابتكارات الجديدة هي مانيكير الفقاعات Bubble nails ، وهي طريقة سهلة وبسيطة لتصميم المانيكير باستخدام الصابون ، تعالوا نتعرف على طريقته مع بعض بالخطوات والفيديو من خلال السطور الجاية.
مانيكير الفقاعات Bubble Nails:
مانيكير الفقاعات بيدي تأثير حلو جدا للضوافر ، وتقدري تعمليه بكل سهولة في البيت باستخدام الماية والصابون.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– Base coat.
– مانيكير اي لون تفضليه.
– Top coat.
– ماية وصابون.
خطوات عمل مانيكير الفقاعات:
1- حطي طبقة رقيقة من ال Base coat وسيبيها تنشف.
2- حطي لون المانيكير اللي انتي اختارتيه طبقة او اتنين على حسب ما تبقي راضية عن اللون وسيبيه ينشف ، والافضل تختاري لون غامق لان تأثير الفقاعات بيظهر عليه اكتر وبيكون شكله احلى ، ولكن هو في العموم ينفع على اي لون.
3- هنيجي للخطوة الاساسية وهي عمل الفقاعات ، هاتي طبق وفيه اصبون اي نوع ممكن شامبو او صابون سايل او شاور جل ، اي حاجة متوفرة عندك بتعمل رغوة كتير لان احنا محتاجين الرغوة بس من غير الماية.
4- قلبي الصابون مع الماية لحد ما تتكون عندك رغوة كتير ، باي حاجة عندك فرشة ضوافر, او فرشة مكياج صغيرة, او معلقة ، اي حاجة متوفرة عندك ، خدي من الرغوة بس من غير الماية وابدأي حطيها على الضوافر بالراحة من غير ضغط ، لحد ما تغطي الضوفر كله برغوة كتير ، او ممكن تحطي ضوفرك نفسه في الرغوة لحد ما تغطيه كله.
5- سيبي الرغوة لحد ما تنشق تماما ، وبعدها امسحي الفقاعات الزيادة بمنديل ، وبكده التصميم هيبقى خلص.
6- كخطوة نهائية حطي طبقة Top coat عشان تحافظ على التصميم وتدي لمعة للمانيكير.
الطريقة بالفيديو:
افكار بالصور لعمل مانيكير الفقاعات:
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