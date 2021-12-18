ألذ “مكونات بسيطة”.. طريقة اللحمة بالبصل كباب حلة زي المطاعم وطعم خرافي مع تتبيلة وصوص لذيذ

طريقة اللحمة بالبصل كباب حلة ، الكثير من النساء تبحث عن طرق مختلفة لعمل أطباق اللحمة بشكل متنوع، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطعم اللذيذ، مع الفوائد التي تساعد في بناء ونمو الجسم بشكل افضل، ومن أهم هذه الاكلات اللذيذة جدًا ويحبها الكثير منا، والتي بالفعل تحتوي على العديد من المكونات المفيدة جدًا، ولذلك قد جئنا لكم بخطوات محددة من خلالها يمكنها تحضير وتجهيز كباب الحلة في المنزل بكل سهولة، وطريقة عمل كباب الحلة والذي يتميز بالطعم المختلفة على طرق تجهيز أطباق اللحوم المختلفة.

يختلف أنواع اللحوم التي يتم تجهيز كباب حلة بها على سبيل المثال يوجد الضاني، الكندوز والتي تعد أفضل نوعين يتم طهي اللحمة بالبصل عن طريقهم، وقد يستغرق تحضير الوجبة بعض الوقت حتى تنضج وتتميز بكون كباب الحلة قد نضج بشكل كبير مما يجعله طري، كما يتم ظهور الصوص الخاص به والذي يقدم مع الوجبة في صينية أو طبق.

طريقة عمل اللحمة بالبصل كباب حلة

كباب الحلة من الوصفات سهلة التحضير وسريعة التحضير ايضًا، كما أنها لاتحتاج سوى بعض المكونات البسيطة مع التوابل المفضل التي تعطيها الطعم المميز والمحبوب لدى الكثير من الأشخاص وذلك لوجود اللحمة بشكل مطهي أفضل من المعتاد بالإضافة إلى تجانس المكونات مع بعضها لبعض مما يجعل اللحمة بالبصل أفضل من المطاعم، وخطوات تحضير كباب الحلة نتطرق لها.

كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة.

بصلتين كبار الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من السمن.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من بهارات اللحم.

رشة زعتر.

مكونات عمل كباب الحلة

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اقومي بغسل قطع اللحم جيدًا بالماء حتى التخلص من أي دم معلق بها أو أي ميكروبات.

قومي بتقطيع البصل الى شرائح رفيعة السمك.

اهرسي فصوص الثوم جيدًا.

احضري الان مقلاة متوسطة الحجم، ويتم إضافة بها ملعقة السمن.

قومي بإضافة البصل المقطع إليها بعد تسخين السمن، قومي بالقليل حتى يتغير لون البصل ويذبل.

أضيفي إليها الآن الثوم، واضيفي أيضًا شرائح الفلفل الحار، أو حسب الرغبة ممكن تغيره بفلفل رومي.

الان استمري في تقليل كل المكونات مع بعض.

أضيفي الآن بعد أن يذبل كل المكونات اللحم.

واستمري في تقليبها، حتى يتغير لون اللحم تمامًا، الآن أضيفي إليها الفلفل الأسود.

قلبي جميع المكونات ثم أضيفي إليها كوب من المياه.

غطي اللحم حتى تنضج لمدة نصف ساعة، وفي خلال هذه الفترة أضيفي مقدار من الماء من وقت إلى الآخر.

اخلطي كل المكونات مع البهارات مع بعض.

الآن ارفعي خليط اللحم من النار وأصبح الآن جاهزًا، يمكن أيضًا وضع اللحم في صينية وإدخالها تحت الشواية بعض الوقت ولكن ذلك حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللحمة بالبصل